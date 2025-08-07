Никакого мира, а территории переходят России: какое предложение Путин получил от США, — СМИ

Вашингтон, как утверждают польские журналисты, предложил Москве соглашение о прекращении войны в Украине, которое предусматривает значительные уступки Кремлю — от фактического признания оккупированных территорий до отмены санкций. Соглашение должно быть согласовано до 8 августа. В противном случае США могут ввести мощные экономические ограничения.

Администрация Дональда Трампа через своего специального посланника Стивена Уиткоффа передала президенту России Владимиру Путину детальное предложение о прекращении боевых действий в Украине. Встреча, состоявшаяся на днях в Москве, может стать решающей в новой мирной инициативе со стороны Вашингтона, сообщает польское издание Onet.

Прекратить войну в Украине: что США предложили России

Согласно источникам издания, США по согласованию с европейскими партнерами предложили:

объявление перемирия, а не полноценного мира;

отложение вопроса Крыма и оккупированных территорий на 49 или 99 лет, фактически — их признание за Россией;

постепенная отмена большинства западных санкций;

возможное возобновление энергетического сотрудничества — импорт российского газа и нефти.

В то же время США не предложили России гарантий относительно нерасширения НАТО и не обещали прекратить военную поддержку Украины. Однако, по данным журналистов, эти условия Кремль уже готов принять.

Трамп якобы выдвинул ультиматум: до 8 августа Россия должна согласиться на условия, иначе США введут так называемые вторичные санкции — ограничения против стран, торгующих с РФ. Это может парализовать российский экспорт нефти и газа и окончательно разрушить экономику РФ.

Москва, по данным источников, считает, что Вашингтон блефует, но в США убеждены в обратном — именно Россия не готова идти до конца и на самом деле панически боится жестких санкций.

Европейские лидеры о переговорах

Европейские лидеры косвенно подтверждают наличие переговоров. В частности, премьер Польши Дональд Туск заявил о "реальных шансах на прекращение войны", а президент Чехии Петр Павел отметил, что сохранение украинской государственности даже с частичной оккупацией — "цена, которую можно принять".

По мнению журналистов, последняя эскалация ядерной риторики между США и РФ может свидетельствовать не столько об угрозе, сколько о готовности сторон к компромиссу. Соглашение могут подать как вынужденный шаг на фоне угрозы ядерного конфликта.

Отметим, что в Офисе президента пока не комментировали информацию, которую опубликовали журналисты издания Onet.

Напомним, 6 августа спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретился в Кремле с Владимиром Путиным, а затем Владимир Зеленский по дороге из Сумской области провел телефонный разговор с президентом США. Фокус пообщался с экспертами, которые предположили, каким может быть следующий шаг Дональда Трампа.

