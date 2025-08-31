"Поймали их с поличным": Трамп уволил людей из-за трещины в камне возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп уволил работников из-за повреждения камня в Розовом саду Белого дома.

Американский лидер рассказал в социальной сети Truth Social, что заметил трещину длиной около 23 метров в недавно уложенных каменных плитах. По его словам, сотрудники допустили повреждение, протягивая тяжелую тележку по плитам, передает газета Bild.

Сообщается, что политик пообещал заменить поврежденный камень, выставить подрядчику счет и больше не допускать его к работам в Белом доме. Он также назвал виновных "глупыми людьми" и опубликовал кадры с камер наблюдения.

"Мы поймали их с поличным. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!" — написал Трамп.

В издании отмечают, что летом по распоряжению Трампа в Розовом саду провели реконструкцию. Президент объяснил, что газон заменили каменными плитами, чтобы по ним было удобнее ходить гостям на каблуках.

Напомним, ранее Трамп заявил, что для него название "Министерство войны" звучало бы лучше, чем "Министерство обороны".

Фокус также писал о том, что Трампа раскритиковали за жевание жвачки и использование телефона во время похорон Папы Римского Франциска в Риме.