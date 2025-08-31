"Зловили їх на гарячому": Трамп звільнив людей через тріщину в камені біля Білого дому

Президент США Дональд Трамп звільнив працівників через пошкодження каменю у Рожевому саду Білого дому.

Related video

Американський лідер розповів у соціальній мережі Truth Social, що помітив тріщину завдовжки близько 23 метрів у нещодавно покладених кам'яних плитах. За його словами, співробітники допустили пошкодження, протягуючи важкий візок плитами, передає газета Bild.

Повідомляється, що політик пообіцяв замінити пошкоджений камінь, виставити підряднику рахунок та більше не допускати його до робіт у Білому домі. Він також назвав винних "дурними людьми" та опублікував кадри з камер спостереження.

Важливо

Трамп не помер: президент США вирушив грати в гольф (відео)

"Ми зловили їх на гарячому. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!" — написав Трамп.

У виданні зазначають, що влітку за розпорядженням Трампа в Рожевому саду провели реконструкцію. Президент пояснив, що газон замінили кам'яними плитами, щоб ними було зручніше ходити гостям на підборах.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що для нього назва "Міністерство війни" звучала б краще, ніж "Міністерство оборони".

Фокус також писав про те, що Трампа розкритикували за жування жуйки та використання телефону під час похорону Папи Римського Франциска в Римі.