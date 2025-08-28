Российская нефть со скидкой: Индия увеличит закупки, игнорируя пошлины США, — Reuters

В сентябре Индия планирует нарастить импорт российской нефти на 10-20% по сравнению с августом. Как объясняют трейдеры, такой рост станет возможным благодаря снижению цен и одновременному сокращению объемов переработки в России после атак украинских беспилотников на ее энергетическую инфраструктуру.

По данным Reuters, именно после введения западных санкций против Москвы в 2022 году Индия превратилась в главного покупателя российской нефти. Это, в свою очередь, позволило индийским нефтеперерабатывающим заводам воспользоваться более дешевым сырьем и получить от этого ощутимые экономические выгоды.

Вместе с тем, рост импорта вызвал резкую реакцию в Вашингтоне. Так, Соединенные Штаты повысили тарифы на индийский импорт вдвое — до 50%. В то же время в Индии пытается решить этот вопрос переговорами. К примеру, премьер Нарендра Моди активно развивает дипломатические контакты, в частности недавно он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Издание пишет, что США обвиняют Индию в наживе на скидках российской нефти. Однако индийские чиновники отвечают, что такая позиция Запада выглядит двойными стандартами, ведь как Европейский Союз, так и сами США продолжают покупать российские товары на миллиарды долларов. В то же время Министерство нефти Индии воздержалось от комментариев.

Также Reuters объясняет, ссылаясь на информацию трех источников в торговых сетях, что в сентябре индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат закупки на 150-300 тысяч баррелей в сутки. Это объясняется тем, что Россия имеет больше нефти для экспорта после остановок части своих заводов. Ведь, как известно, недавние атаки Украины вывели из строя около 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Почему Индия остается главным покупателем российской нефти

В целом, по подсчетам аналитиков, в течение первых двадцати дней августа Индия ежедневно импортировала примерно 1,5 миллиона баррелей российской нефти. Такой уровень соответствует июльскому показателю, хотя и немного ниже средних данных за первое полугодие 2024 года. В то же время эти объемы составляют около 1,5% всех мировых поставок. В конце концов, такие показатели делают Индию ведущим покупателем российской морской нефти, на которую приходится примерно 40% ее национальных потребностей.

При этом трейдеры отмечают, что в сентябре российская нефть марки Urals продается со скидкой в 2-3 доллара за баррель по сравнению с Brent. Для сравнения, в августе скидки были минимальными с 2022 года и составляли всего около 1,50 доллара. По мнению экспертов, если не появятся новые политические решения или глобальный запрет, российская нефть будет оставаться ключевым источником поставок для Индии.

Подобного мнения придерживается и брокерская компания CLSA, которая считает, что шансов на отказ Индии от российской нефти почти нет. Более того, в случае резкого прекращения импорта мировые поставки сократятся на около миллиона баррелей в день, что, в свою очередь, может привести к краткосрочному росту цен почти до 100 долларов за баррель.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что влияние новых санкций и тарифов станет ощутимым только в октябре, когда начнут поступать грузы, закупленные в ближайшее время. Кроме того, следует учитывать, что Европейский Союз также усилил ценовые ограничения на российскую нефть. В частности, со 2 сентября действует лимит в 47,60 долларов за баррель, что на 15% ниже рыночной цены. Поэтому грузы, проданные дороже, не будут иметь доступа к западным услугам, что усложнит продажу для России.

Закупка российской нефти Индией и реакция США: ключевые факты

Напомним, еще 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на индийские товары. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди открыто раскритиковал новые торговые барьеры, назвав их несправедливыми. Министерство иностранных дел Индии отметило, что дополнительные пошлины США являются "крайне досадными" и отметило, что другие страны действуют подобным образом, защищая собственные национальные интересы. Ведомство также заявило, что Индия примет необходимые меры для их защиты.

На фоне обострения торговых споров государственные нефтеперерабатывающие компании Индии временно приостановили закупки российского сырья и начали рассматривать альтернативные варианты импорта, в частности из США, Бразилии и Ливии.

Впрочем, вскоре стало известно, что Россия продолжит поставлять нефть в Индию благодаря "специальному механизму". Кроме этого, до конца года запланирована и встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Нарендрой Моди.

Также Фокус писал, что на днях Вашингтон повысил тарифы на индийский экспорт с 25% до 50%. Предполагается, что это решение коснется более половины продукции, которую Индия поставляет на американский рынок. В результате местные производители одежды, обуви и мелких промышленных товаров предупреждают о возможном сокращении заказов и даже рассматривают варианты переноса части производства в Бангладеш и Вьетнам.