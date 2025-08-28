Російська нафта зі знижкою: Індія збільшить закупівлі, ігноруючи мита США, — Reuters

У вересні Індія планує наростити імпорт російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем. Як пояснюють трейдери, таке зростання стане можливим завдяки зниженню цін та одночасному скороченню обсягів переробки в Росії після атак українських безпілотників на її енергетичну інфраструктуру.

За даними Reuters, саме після запровадження західних санкцій проти Москви у 2022 році Індія перетворилася на головного покупця російської нафти. Це, зокрема, дало змогу індійським нафтопереробним заводам скористатися дешевшою сировиною та отримати від цього відчутні економічні вигоди.

Разом з тим, зростання імпорту викликало різку реакцію у Вашингтоні. Так, Сполучені Штати підвищили тарифи на індійський імпорт удвічі — до 50%. Водночас в Індії намагається розв'язати це питання переговорами. До прикладу, прем’єр Нарендра Моді активно розвиває дипломатичні контакти, зокрема нещодавно він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.

Видання пише, що США звинувачують Індію у наживі на знижках російської нафти. Проте індійські чиновники відповідають, що така позиція Заходу виглядає подвійними стандартами, адже як Європейський Союз, так і самі США продовжують купувати російські товари на мільярди доларів. Водночас Міністерство нафти Індії утрималося від коментарів.

Також Reuters пояснює, посилаючись на інформацію трьох джерел у торгових мережах, що у вересні індійські нафтопереробні заводи збільшать закупівлі на 150–300 тисяч барелів на добу. Це пояснюється тим, що Росія має більше нафти для експорту після зупинок частини своїх заводів. Адже, як відомо, нещодавні атаки України вивели з ладу близько 17% російських нафтопереробних потужностей.

Чому Індія лишається головним покупцем російської нафти

Загалом, за підрахунками аналітиків, протягом перших двадцяти днів серпня Індія щодня імпортувала приблизно 1,5 мільйона барелів російської нафти. Такий рівень відповідає липневому показнику, хоча й трохи нижчий за середні дані за перше півріччя 2024 року. Водночас ці обсяги становлять близько 1,5% усіх світових поставок. Зрештою, такі показники роблять Індію провідним покупцем російської морської нафти, на яку припадає приблизно 40% її національних потреб.

При цьому трейдери зазначають, що у вересні російська нафта марки Urals продається зі знижкою у 2–3 долари за барель у порівнянні з Brent. Для порівняння, у серпні знижки були мінімальними з 2022 року й становили лише близько 1,50 долара. На думку експертів, якщо не з’являться нові політичні рішення чи глобальна заборона, російська нафта залишатиметься ключовим джерелом постачання для Індії.

Подібної думки дотримується і брокерська компанія CLSA, яка вважає, що шансів на відмову Індії від російської нафти майже немає. Ба більше, у разі різкого припинення імпорту світові поставки скоротяться на близько мільйон барелів на день, що, своєю чергою, може призвести до короткострокового зростання цін майже до 100 доларів за барель.

Разом із цим, експерти зауважують, що вплив нових санкцій і тарифів стане відчутним лише у жовтні, коли почнуть надходити вантажі, закуплені найближчим часом. Крім того, слід враховувати, що Європейський Союз також посилив цінові обмеження на російську нафту. Зокрема, з 2 вересня діє ліміт у 47,60 доларів за барель, що на 15% нижче ринкової ціни. Відтак вантажі, продані дорожче, не матимуть доступу до західних послуг, що ускладнить продаж для Росії.

Закупівля російської нафти Індією і реакція США: ключові факти

Нагадаємо, ще 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита на індійські товари. Зі свого боку, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відкрито розкритикував нові торгівельні бар’єри, назвавши їх несправедливими. Міністерство закордонних справ Індії відзначило, що додаткові мита США є "вкрай прикрими" та зазначило, що інші країни діють подібним чином, захищаючи власні національні інтереси. Відомство також заявило, що Індія вживе необхідних заходів для їхнього захисту.

На тлі загострення торгівельних суперечок державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово призупинили закупівлі російської сировини та почали розглядати альтернативні варіанти імпорту, зокрема зі США, Бразилії та Лівії.

Втім, невдовзі стало відомо, що Росія продовжить постачати нафту в Індію завдяки "спеціальному механізму". Окрім цього, до кінця року запланована й зустріч президента РФ Володимира Путіна з прем’єр-міністром Нарендрою Моді.

Також Фокус писав, що днями Вашингтон підвищив тарифи на індійський експорт із 25% до 50%. Передбачається, що це рішення торкнеться понад половини продукції, яку Індія постачає на американський ринок. Унаслідок цього місцеві виробники одягу, взуття та дрібних промислових товарів попереджають про можливе скорочення замовлень і навіть розглядають варіанти перенесення частини виробництва до Бангладеш і В’єтнаму.