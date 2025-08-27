Нові тарифи США набрати чинності: як це вдарить по індійській промисловості

США підвищили тарифи на індійський експорт із 25% до 50%, що зачіпає понад половину товарів, які країна постачає до Америки. Через це індійські виробники одягу, взуття та дрібних промислових товарів готуються скорочувати замовлення та переносити частину виробництва до Бангладеш і В’єтнаму.

Related video

За даними Bloomberg, нові мита набули чинності 27 серпня та стосуються понад 55% індійського експорту до США — найбільшого зовнішнього ринку країни. Проте ключові галузі, такі як електроніка та фармацевтика, залишаються звільненими від оподаткування, тому плани Apple Inc. зі створення нових заводів в Індії наразі не змінюються.

Загалом, підвищення тарифів особливо вдарить по експортерах одягу, взуття та дрібних промислових товарів, які готуються до зменшення замовлень, можливого скорочення робочих місць і перенесення частини виробництва до Бангладеш та В’єтнаму. Серед причин такого кроку США — закупівля Індією російської нафти, що Вашингтон розцінює як фінансування війни президента Володимира Путіна в Україні. Уряд Індії, захищаючи свої енергетичні зв’язки з Москвою, назвав дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".

Через це економічні аналітики вже висловили занепокоєння щодо можливих втрат конкурентоспроможності на глобальних ринках та зменшення обсягів виробництва у трудомістких секторах. Нові тарифи можуть знизити річне зростання ВВП Індії на 0,6–0,8 процентного пункту. Водночас значна роль внутрішнього попиту — близько 60% ВВП — здатна пом’якшити негативний ефект. Хоча експорт до США є найбільшим серед зовнішніх ринків, він становить лише близько 2% від загального ВВП Індії.

Ставка тарифів США на індійські товари є найвищою в Азії Фото: Bloomberg

Як зазначає видання, щоб протистояти негативним наслідкам, уряд Індії обіцяє провести "реформи наступного покоління", включно зі змінами податку на споживання, а також розробляє заходи підтримки найбільш уразливих секторів, зокрема текстильної та взуттєвої промисловості. Серед наслідків нових тарифів — відкладення шостого раунду торговельних переговорів із США, що ставить під сумнів укладення угоди до осені.

Ба більше, напруженість у відносинах із США одночасно спонукає Індію зміцнювати зв’язки з іншими членами БРІКС, зокрема Китаєм і Росією. Зокрема, Індія збільшила імпорт російської нафти та планує довести товарообіг із Москвою до 100 мільярдів доларів протягом п’яти років. Водночас країна відновлює контакти з Китаєм після загострення на кордоні у 2020 році, а прем’єр Нарендра Моді готується до зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном на майбутньому саміті з безпеки.

"Це стратегічний шок, який загрожує позиціонуванню Індії на трудомістких ринках США, ризикує масовим безробіттям у експортних центрах і може послабити участь країни у глобальних ланцюгах створення вартості", — зазначив Аджай Шрівастава, засновник аналітичного центру Global Trade Research Initiative з Нью-Делі.

Нещодавно Фокус писав, що Росія планує продовжити постачання нафти до Індії, а президент Володимир Путін має провести зустріч із прем’єр-міністром Нарендрою Моді до кінця року. У той же час США готуються запровадити нові мита на індійський експорт через імпорт російської нафти.

Зокрема, у серпні, Трамп підписав указ про введення 25% мита на товари з Індії. У відповідь державні нафтопереробні компанії країни призупинили закупівлі російської нафти та почали шукати альтернативних постачальників, зокрема у США, Бразилії та Лівії. Водночас уряд офіційно не забороняв купівлю російської сировини, а прем’єр Нарендра Моді відкрито розкритикував нові тарифи Вашингтона.