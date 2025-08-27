Новые тарифы США вступить в силу: как это ударит по индийской промышленности

США повысили тарифы на индийский экспорт с 25% до 50%, что затрагивает более половины товаров, которые страна поставляет в Америку. Из-за этого индийские производители одежды, обуви и мелких промышленных товаров готовятся сокращать заказы и переносить часть производства в Бангладеш и Вьетнам.

По данным Bloomberg, новые пошлины вступили в силу 27 августа и касаются более 55% индийского экспорта в США — крупнейшего внешнего рынка страны. Однако ключевые отрасли, такие как электроника и фармацевтика, остаются освобожденными от налогообложения, поэтому планы Apple Inc. по созданию новых заводов в Индии пока не меняются.

В общем, повышение тарифов особенно ударит по экспортерам одежды, обуви и мелких промышленных товаров, которые готовятся к уменьшению заказов, возможному сокращению рабочих мест и переносу части производства в Бангладеш и Вьетнам. Среди причин такого шага США — закупка Индией российской нефти, что Вашингтон расценивает как финансирование войны президента Владимира Путина в Украине. Правительство Индии, защищая свои энергетические связи с Москвой, назвало действия США "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".

Из-за этого экономические аналитики уже выразили обеспокоенность относительно возможных потерь конкурентоспособности на глобальных рынках и уменьшения объемов производства в трудоемких секторах. Новые тарифы могут снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта. В то же время значительная роль внутреннего спроса — около 60% ВВП — способна смягчить негативный эффект. Хотя экспорт в США является крупнейшим среди внешних рынков, он составляет лишь около 2% от общего ВВП Индии.

Ставка тарифов США на индийские товары является самой высокой в Азии Фото: Bloomberg

Как отмечает издание, чтобы противостоять негативным последствиям, правительство Индии обещает провести "реформы следующего поколения", включая изменения налога на потребление, а также разрабатывает меры поддержки наиболее уязвимых секторов, в частности текстильной и обувной промышленности. Среди последствий новых тарифов — отложение шестого раунда торговых переговоров с США, что ставит под сомнение заключение соглашения до осени.

Более того, напряженность в отношениях с США одновременно побуждает Индию укреплять связи с другими членами БРИКС, в частности Китаем и Россией. В частности, Индия увеличила импорт российской нефти и планирует довести товарооборот с Москвой до 100 миллиардов долларов в течение пяти лет. В то же время страна восстанавливает контакты с Китаем после обострения на границе в 2020 году, а премьер Нарендра Моди готовится к встрече с президентом Си Цзиньпином на предстоящем саммите по безопасности.

"Это стратегический шок, который угрожает позиционированию Индии на трудоемких рынках США, рискует массовой безработицей в экспортных центрах и может ослабить участие страны в глобальных цепочках создания стоимости", — отметил Аджай Шривастава, основатель аналитического центра Global Trade Research Initiative из Нью-Дели.

В частности, в августе, Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на товары из Индии. В ответ государственные нефтеперерабатывающие компании страны приостановили закупки российской нефти и начали искать альтернативных поставщиков, в частности в США, Бразилии и Ливии. В то же время правительство официально не запрещало покупку российского сырья, а премьер Нарендра Моди открыто раскритиковал новые тарифы Вашингтона.