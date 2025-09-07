"РФ повинна отримати гарантії безпеки": Фіцо заявив про зацікавленість Путіна зустрітися з Зеленським не в Москві

Президент Росії Володимир Путін нібито зацікавлений зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським "де завгодно", не тільки у Москві. Водночас РФ також "потребує гарантій безпеки", як і Україна.

Related video

Водночас Володимир Зеленський також готовий зустрітися з Путіним. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 6 вересня, як повідомило словацьке медіа Teraz.

Він підкреслив, що під час зустрічі з Путіним кремлівський очільник розповів йому про зацікавленість у зустрічі з Зеленським "де завгодно", при цьому це необов'язково повинна бути російська столиця. "Натяк" на готовність зустрітися з Путіним висловив політику також і Володимир Зеленський під час нещодавньої зустрічі, стверджує Фіцо.

При цьому словацький прем'єр вважає, що зустріч лідерів "не принесе багато політичної користі".

"Навіть президенту Зеленському не дуже б допомогло політично, якби він зустрівся з президентом Путіним, і, звичайно, громадяни Російської Федерації теж не були б у захваті, якби президент Путін зустрівся з президентом Зеленським", — підкреслив Фіцо.

Однак обидвоє лідерів "розуміють, що їм потрібно зустрітися", вважає словацький політик, оскільки якщо обговорення важливих речей не відбудеться, то війна триватиме й надалі.

Гарантії безпеки потрібні "не лише Україні"

Медіа також процитувало заяви Роберта Фіцо про вступ України до НАТО та ЄС. Словацький політик виключає вступ України до Північноатлантичного альянсу, однак підтримує євроінтеграцію, оскільки вважає державу "корисною" для ЄС.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини стверджує, що гарантії безпеки повинна отримати не лише Україна, а й Росія. Фіцо також вкотре повторив заяви російської пропаганди про нібито цькування російськомовного населення у східних регіонах України.

Окрім того, Роберт Фіцо заявив, що стосунки з Росією "потрібно нормалізувати". Він вважає, що відновлення активної міжнародної співпраці з Кремлем має відбутися одразу після завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, 6 вересня Володимир Зеленський в інтерв'ю для медіа ABC News заявив, що не поїде на зустріч з Путіним до Москви, і натомість запропонував йому інший варіант.

Сам Володимир Путін запросив раніше Володимира Зеленського на зустріч у Москву, пообіцявши безпеку.