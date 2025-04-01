Искусство общаться с Трампом: как президент Финляндии Стубб удачно сыграл в гольф

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Прочитала весьма интересное интервью президента Финляндии Александра Стубба в Yle. Во-первых, это довольно умный политик с качественными оценками реальности. Далее — Финляндия тоже имеет огромную границу с теми, кто мечтает всех убить и все отнять.

Господин Стубб вот съездил к Трампу на дачу, чтобы поговорить о своей стране в НАТО, обсудить бизнес дел о совместном строительстве арктических ледоколов — это идея-фикс США последних нескольких лет. И еще и лекцию о Зимней войне Трампу прочитал.

Для того, чтобы разговор с американским нарциссом пошел лучше, Стубб несколько часов играл в гольф.

"В молодости Стубб серьезно относился к гольфу, но как президент он не собирается менять дипломатию сауны на дипломатию гольфа.

- Думаю, это был второй тур за пятнадцать лет".

По словам Стубба, Трамп сам спрашивал, "можно ли доверять Владимиру Путину".

- Я ответил, что не могу.

- Мы считаем очень важным то, что мы, как союзники, можем внести свой вклад в строительство ледоколов, ведь Финляндия построила примерно 60 процентов ледоколов в мире.

По словам Стубба, Трамп несколько раз в течение дня упоминал о ледоколах, и этот опыт является экономическим, внешнеполитическим и стратегическим активом для Финляндии по отношению к США.

- Но, конечно, никаких соглашений по айсбрейкам во время раундов гольфа не заключается".

По словам Стубба, отношения между Финляндией и Соединенными Штатами все еще находятся на прочной основе — и Трамп хорошо знает, что Финляндия является "поставщиком безопасности" в НАТО.

Хороший пример, как быть маленькими с 5.5 миллионов населения, но удаленькими. И сигнал, что Трамп спрашивает о том, стоит ли доверять Путину — свидетельствует, что у президента США есть первые сомнения о "друге Владимире".

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По словам Стубба, терпение Трампа также заканчивается.

- Он достаточно нетерпеливо относится к действиям России, к такого рода интригам и проволочкам по прекращению огня. Я сам пытался объяснить, что это вполне нормальное российское поведение. Сначала мы о чем-то договариваемся — а потом снова ставим условия.

Стубб призвал следить за выездами сенатора Грэма в течение следующих нескольких дней.

- Я сам видел некоторые из них [санкций], если они будут выполняться в таком виде, мы зайдем достаточно далеко.

Стубб сказал, что он передал Трампу, что Россия понимает только силу. А для этого нужны санкции и использование замороженных российских средств для поддержки Украины.

Хорошо, что Трамп поделился сомнениями с финном. Хотя тому и пришлось несколько часов махать клюшкой. Еще и сделает фотку с теми клюшками для твитера.

И о пользе от спорта.

Официальная биография Стубба говорит, что в 1989 году за успехи в гольфе Стубб получил спортивную стипендию для поступления в Фурманский университет в Южной Каролине (США). Сначала он выбрал предпринимательскую специальность, а затем перевелся на политологический факультет. В универе он хорошо учился и был люксовым спортсменом — тот случай, когда все скиллы когда-то пригодятся))

Сейчас же Стубб объявил новую миссию своего государства.

"На данный момент я вижу роль Финляндии в том, чтобы она могла четко формулировать месседжи европейцев Соединенным Штатам и месседжи американцев европейцам".

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