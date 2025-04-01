Мистецтво спілкуватися з Трампом: як президент Фінляндії Стубб вдало зіграв у гольф

Related video

Прочитала вельми цікаве вʼю президента Фінляндії Александра Стубба в Yle. По-перше, це досить розумний політик з якісними оцінками реальності. Далі — Фінляндія теж має величезний кордон із тими, хто мріє "всєх уб*ть и всьо отнять".

Пан Стубб оце зʼїздив до Трампа на дачу, аби поговорити про свою країну в НАТО, обговорити бізнес справи про спільне будівництво арктичних криголамів — це ідея-фікс США останніх кількох років. І ще і лекцію про Зимову війну Трампу прочитав.

Для того, аби розмова з американським нарцисом пішла ліпше, Стубб кілька годин грав у гольф.

"У молодості Стубб серйозно ставився до гольфу, але як президент він не збирається міняти дипломатію сауни на дипломатію гольфу.

– Думаю, це був другий тур за п’ятнадцять років".

За словами Стубба, Трамп сам запитував, "чи можна довіряти Володимиру Путіну".

– Я відповів, що не можна.

– Ми вважаємо дуже важливим те, що ми, як союзники, можемо зробити свій внесок у будівництво криголамів, адже Фінляндія побудувала приблизно 60 відсотків криголамів у світі.

За словами Стубба, Трамп кілька разів протягом дня згадував про криголами, і цей досвід є економічним, зовнішньополітичним і стратегічним активом для Фінляндії стосовно США.

– Але, звісно, ​​жодних угод щодо айсбрейків під час раундів гольфу не укладається".

За словами Стубба, відносини між Фінляндією та Сполученими Штатами все ще знаходяться на міцній основі – і Трамп добре знає, що Фінляндія є "постачальником безпеки" в НАТО.

Добрий приклад, як бути маленькими з 5.5 мільйонів населення, але завзятими. І сигнал, що Трамп питає про те, чи варто довіряти Путіну — свідчить, що у президента США є перші сумніви про "друга Владіміра".

Важливо

"Потрібен термін": президент Фінляндії запропонував Трампу дату перемир'я між Україною та РФ (відео)

За словами Стубба, терпіння Трампа також закінчується.

– Він досить нетерпляче ставиться до дій Росії, до такого роду інтриг і зволікань щодо припинення вогню. Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна російська поведінка. Спочатку ми про щось домовляємося – а потім знову ставимо умови.

Стубб закликав стежити за виїздами сенатора Грема протягом наступних кількох днів.

– Я сам бачив деякі з них [санкції], якщо вони будуть виконуватися в такому вигляді, ми зайдемо досить далеко.

Стубб сказав, що він передав Трампу, що Росія розуміє лише силу. А для цього потрібні санкції та використання заморожених російських коштів для підтримки України.

Добре, що Трамп поділився сумнівами з фіном. Хоча тому і довелось кілька годин махати ключкою. Ще й зробить фотку з тими ключками для твітера.

І про користь від спорту.

Офіційна біографія Стубба каже, що в 1989 році за успіхи в гольфі Стубб здобув спортивну стипендію для вступу до Фурманського університету в Південній Кароліні (США). Спочатку він вибрав підприємницьку спеціальність, а потім перевівся на політологічний факультет. В універі він гарно вчився і був люксовим спортсменом — той випадок, коли всі скіли колись згодяться))

Зараз же Стубб оголосив нову місію своєї держави.

"На цей момент я бачу роль Фінляндії в тому, щоб вона могла чітко формулювати меседжі європейців Сполученим Штатам і меседжі американців європейцям".

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо