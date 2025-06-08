Страсти по математике: нужны ли точные науки в стране, которая воюет и должна развивать свои технологии

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Пристрастия по математике

Нужна ли математика в стране, которая воюет и должна развивать свои технологии? Абсолютно, как и ряд других точных наук — потому что какая медицина, химия, всякие там военные уловки без всего этого. Яркое подтверждение тому — как надо правильно закладывать взрывчатку под опору Крымского моста, чтобы было качественно и "точно в цель".

Что не так с математикой? Львиная доля успеха зависит от преподавателя. У меня было несколько учителей и есть с чем сравнить.

Первый учитель — был гением. Он умел раскрыть ученика и поэтому все эти косинусы и котангенсы давались абсолютно естественно. У того учителя был только один недостаток — он любил выпивать и в конце концов умер от алкоголизма — с огурцом в канаве.

Вторая — женщина старшего возраста, которая была домашним тираном. И гроздья этой тирании она легко приносила в классы с живыми учениками. Легко ставила "два" за накрашенные губы или невытертую доску. Сознательно срезала оценки и упивалась властью. Выбирала любимчиков и тех, чей фейс просто не нравится — среди последних была я. Мы жестко ссорились, но она говорила: "А как это ты не идешь на олимпиаду?". Она могла называть детей дебилами, рвать тетради и ругаться с матерями на городском рынке — месте встречи во всех малых городах. Ужасная женщина, хотя предметом владела неплохо.

Третий учитель — преподавал алгебру и физику. У него был приятный голос, всегда какие-то примеры на каждую теорию. Поэтому его все просто обожали. И "гуманитарии до мозга костей" качественно составляли всякие там электромагнитные поля, аж гай шумел. С подачи Никитича — многие поехали учиться на ИТ/экономистов/мехматы в Харьков, потому что полюбили ту алгебру.

Проблема нынешнего НМТ — это сборная солянка из всего на много часов подряд в тревожные времена. За последние годы в образовании было много скандалов — и молчание руководителей громче любых заявлений.

Математика — это прекрасно. Много лет спустя в ощущении покоя и тишины — я разбираюсь в косинусах и котангенсах. А почему? Потому что мне повезло на учителя 1 и 3. А вторая научила меня не сдаваться, быть настойчивой и утирать нос с*кам.

А надо ли художникам математика и геометрия? Понимание базы — точно да. Да Винчи и Дюрер, которые задали стандарты в искусстве, в помощь.

100 баллов за математику — это минимум. Есть ли смысл оплачивать бюджетное место ученику, если он этого не тянет?

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