Вместо универсальных солдат получим задолбаных: нужно ли учить в украинской школе все подряд

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Мое маленькое "но".

В сраче о "нужен ли какой-либо школьный предмет как обязательный для всех" проблема даже не в том, какой предмет.

Проблема в том, что у нас дофига людей искренне верят, что можно впихнуть в голову подростка любой объем полезных знаний. Поэтому лучше впихивать все сразу и компромиссы тут неприемлемы.

Даже когда речь идет о чисто гуманитарных дисциплинах — та же фигня. Придумать обязательное изучение в общеобразовательных школах нескольких иностранных языков мог только человек, который не владеет ни одним иностранным — и даже серьезно не пытался выучить. Потому что это классическая ситуация "вместо среднего знания одного будет нулевое знание нескольких". За двумя зайцами погонишься — разрыв мениска поймаешь.

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Страсти по математике: нужны ли точные науки в стране, которая воюет и должна развивать свои технологии

Потому что на самом деле есть две правды:

Не существует учебной дисциплины, крайнюю необходимость которой невозможно было бы аргументировать при определенной натяжке. Если степень натяжки у нас "филологам нужна математика для овладения статистическими методами", то всем нужно все и для поступления в любой вуз нужен весь табель, еще и с приложениями. Философия, физкультура, агрономия, анатомия, дроноводство. Особенно дроноводство. Лимиты одновременного изучения есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но если вы попытаетесь готовить из ребенка универсального солдата, вы получите очень задолбаного солдата, который рискует сильно отстать от более специализированных сверстников на карьерной лестнице, еще и на психологе разорится.

Такие дела.

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