Новые требования к образованию и науке: Кабмин утвердил, кто обязан владеть английским (документ)

Кабинет Министров утвердил список должностей в сфере образования и науки, руководители которых обязаны владеть английским языком. В перечне — 18 позиций, которые касаются заместителей руководителей, деканов, заведующих кафедрой и даже руководителей библиотеки.

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Текст постановления правительства об обязательном знании английского языка в Украине нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram-канале.

Сообщение Гончаренко появилось днем 23 мая. Нардеп обнародовал две страницы постановления Кабмина относительно английского языка. Впрочем, на документе нет данных о номере и дате соответствующего постановления. В тексте документа перечисляются названия должностей, претенденты на которые обязаны знать английский. При этом не указано, касается ли это требование граждан, которые уже занимают эти должности, и разрешается ли им не соответствовать этим требованиям.

Английский язык в Украине — детали

В документе, опубликованном Гончаренко, есть 18 позиций, которые касаются руководителей учебных заведений и науки разных уровней:

высшее образование — заместитель руководителя, который занимается международной и научной деятельностью, заведующий докторантурой (аспирантурой), руководитель библиотеки, директор института или декан, заведующий кафедрой, профессор, доцент, научные сотрудники (старший, ведущий, главный);

профессиональное предвысшее образование — заместитель руководителя по международной деятельности, руководитель структурного подразделения, работающего с иностранцами;

профессиональное образование — заместитель руководителя по международному сотрудничеству и работе с иностранными студентами, руководитель методического центра, методист по международной работе;

научные учреждения — руководитель научного подразделения и его заместитель, руководитель научного издательства, директор библиотеки, заведующий докторантурой (аспирантурой), научные сотрудники всех категорий.

Английский язык в Украине — фрагмент постановления Кабмина Фото: Telegram/Алексей Гончаренко Английский язык в Украине — вторая страница постановления Кабмина Фото: Telegram Алексея Гончаренко

На портале Кабмина пока не отыскалось постановления, две страницы которого опубликовал нардеп Гончаренко.

Отметим, в июне 2024 года Верховная Рада утвердила закон о статусе английского языка в Украине. В законе №9432 указано, что отныне он имеет статус языка международного общения, и его обязаны знать чиновники категории А, Б и В. Отдельно указывается, что точные названия должностей, на которых нужно владеть английским, будут определяться после соответствующих постановлений Кабмина. Уровень знаний подтверждается специальным экзаменом, который должно устроить государство, или сертификатами международного образца.

Напоминаем, в августе 2024 года народный депутат Инны Совсун рассказала, для какой категории госслужащих знание английского языка станет обязательным. Между тем в 2023 году социологи опросили украинцев об уровне английского и установили, насколько мало людей владеют им свободно.