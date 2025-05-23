Нові вимоги до освіти та науки: Кабмін затвердив, хто зобов'язаний володіти англійською (документ)
Кабінет Міністрів затвердив список посад у сфері освіти та науки, керівники яких зобов'язані володіти англійською мовою. У переліку — 18 позицій, які стосуються заступників керівників, деканів, завідувачів кафедрою і навіть керівників бібліотеки.
Текст постанови уряду про обов'язкове знання англійської мови в Україні нардеп Олексій Гончаренко опублікував у Telegram-каналі.
Допис Гончаренка з'явився вдень 23 травня. Нардеп оприлюднив дві сторінки постанови Кабміну щодо англійської мови. Втім, на документі немає даних про номер і дату відповідної постанови. У тексті документа перелічуються назви посад, претенденти на які зобов'язані знати англійську. При цьому не вказано, чи стосується ця вимоги громадян, які вже займають ці посади, і чи дозволяється їм не відповідати цим вимогам.
Англійська мова в Україні — деталі
У документі, опублікованому Гончаренком, є 18 позицій, які стосуються керівників закладі освіти та науки різних рівнів:
- вища освіта — заступник керівника, який займається міжнародною та науковою діяльністю, завідувач докторантури (аспірантури), керівник бібліотеки, директор інституту чи декан, завідувач кафедрою, професор, доцент, наукові співробітники (старший, провідний, головний);
- фахова передвища освіта — заступник керівника з міжнародної діяльності, керівник структурного підрозділу, який працює з іноземцями;
- професійна освіта — заступник керівника з міжнародного співробітництва та роботи з іноземними студентами, керівник методичного центру, методист з міжнародної роботи;
- наукові установи — керівник наукового підрозділу та його заступник, керівник наукового видавництва, директор бібліотеки, завідувач докторантури (аспірантури), наукові співробітники усіх категорій.
На порталі Кабміну поки що не відшукалось постанови, дві сторінки якої опублікував нардеп Гончаренко.
Зазначимо, у червні 2024 року Верховна Рада затвердила закон про статус англійської мови в Україні. У законі №9432 вказано, що відтепер вона має статус мови міжнародного спілкування, і її зобов'язані знати чиновники категорії А, Б та В. Окремо вказується, що точні назви посад, на яких потрібно володіти англійською, визначатимуться після відповідних постанов Кабміну. Рівень знань підтверджується спеціальним іспитом, який має влаштувати держава, чи сертифікатами міжнародного зразка.
Нагадуємо, у серпні 2024 народної депутатки Інни Совсун розповіла, для якої категорії держслужбовців знання англійської мови стане обов'язковим. Тим часом у 2023 році соціологи опитали українців про рівень англійської і встановили, наскільки мало людей володіють нею вільно.