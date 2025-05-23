Нові вимоги до освіти та науки: Кабмін затвердив, хто зобов'язаний володіти англійською (документ)

Кабінет Міністрів затвердив список посад у сфері освіти та науки, керівники яких зобов'язані володіти англійською мовою. У переліку — 18 позицій, які стосуються заступників керівників, деканів, завідувачів кафедрою і навіть керівників бібліотеки.

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Текст постанови уряду про обов'язкове знання англійської мови в Україні нардеп Олексій Гончаренко опублікував у Telegram-каналі.

Допис Гончаренка з'явився вдень 23 травня. Нардеп оприлюднив дві сторінки постанови Кабміну щодо англійської мови. Втім, на документі немає даних про номер і дату відповідної постанови. У тексті документа перелічуються назви посад, претенденти на які зобов'язані знати англійську. При цьому не вказано, чи стосується ця вимоги громадян, які вже займають ці посади, і чи дозволяється їм не відповідати цим вимогам.

Англійська мова в Україні — деталі

У документі, опублікованому Гончаренком, є 18 позицій, які стосуються керівників закладі освіти та науки різних рівнів:

вища освіта — заступник керівника, який займається міжнародною та науковою діяльністю, завідувач докторантури (аспірантури), керівник бібліотеки, директор інституту чи декан, завідувач кафедрою, професор, доцент, наукові співробітники (старший, провідний, головний);

фахова передвища освіта — заступник керівника з міжнародної діяльності, керівник структурного підрозділу, який працює з іноземцями;

професійна освіта — заступник керівника з міжнародного співробітництва та роботи з іноземними студентами, керівник методичного центру, методист з міжнародної роботи;

наукові установи — керівник наукового підрозділу та його заступник, керівник наукового видавництва, директор бібліотеки, завідувач докторантури (аспірантури), наукові співробітники усіх категорій.

Англійська мова в Україні - фрагмент постанови Кабміну Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко Англійська мова в Україні - друга сторінка постанови Кабміну Фото: Telegram Олексія Гончаренка

На порталі Кабміну поки що не відшукалось постанови, дві сторінки якої опублікував нардеп Гончаренко.

Зазначимо, у червні 2024 року Верховна Рада затвердила закон про статус англійської мови в Україні. У законі №9432 вказано, що відтепер вона має статус мови міжнародного спілкування, і її зобов'язані знати чиновники категорії А, Б та В. Окремо вказується, що точні назви посад, на яких потрібно володіти англійською, визначатимуться після відповідних постанов Кабміну. Рівень знань підтверджується спеціальним іспитом, який має влаштувати держава, чи сертифікатами міжнародного зразка.

Нагадуємо, у серпні 2024 народної депутатки Інни Совсун розповіла, для якої категорії держслужбовців знання англійської мови стане обов'язковим. Тим часом у 2023 році соціологи опитали українців про рівень англійської і встановили, наскільки мало людей володіють нею вільно.