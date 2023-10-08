Наскільки добре українці знають англійську мову — опитування

Соціологічне дослідження центру Разумкова показало, що вільно розмовляють англійською трохи більш як 1% українців, а майже половина громадян зовсім не знають мови туманного Альбіону.

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Український недержавний аналітичний центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова провів опитування серед українців, щоб дізнатися їхній рівень знань англійської мови, визнаної міжнародною майже в усьому світі. У дослідженні методом face-to-face взяли участь 2017 жителів усіх регіонів України. Про результати опитування повідомляють на сайті центру.

28 червня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт президента України "Про застосування англійської мови". Законопроєкт регулює вживання в Україні англійської мови як міжнародної в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті країни. Законопроєкт пропонує з 2027 року показувати в кінотеатрах усі англомовні фільми в оригіналі з українськими субтитрами.

Перегляд англомовних фільмів

На запитання, в якому форматі українці воліли б подивитися англомовний фільм, респонденти відповіли так:

англійською мовою із субтитрами — 8%;

англійською мовою без субтитрів — 2%;

дубляж українською мовою — 55%;

дубльований українською мовою з англійськими субтитрами — 16%;

дубльований російською мовою — 7%.

Серед українців із вищою освітою охочих дивитися фільми в оригіналі було в півтора раза більше — 15%. Дослідження виявило ще одну закономірність — частка тих, хто віддає перевагу перегляду фільмів англійською, збільшувалася зі зменшенням віку респондентів: від 4% серед українців, старших за 60 років, до 20% серед молодого покоління до 30 років.

Рівень знання англійської мови

Такі результати безпосередньо пов'язані з низьким рівнем знання англійської мови в Україні. Респонденти оцінили свої знання так:

володіють вільно — 1%;

можуть читати, писати і говорити англійською, але не володіють нею вільно — 7,5%;

можуть трохи читати, писати або говорити англійською, але погано — 19%;

орієнтуються в окремих словах і простих фразах, але читати, писати або говорити не можуть — 27%;

зовсім не знають англійської мови — 44%.

Аналогічно до вподобань у перегляді англомовних фільмів, відповідь на запитання про рівень знання мови виявила, що люди з вищою освітою та молодшого віку мають кращі знання. Серед старшого покоління 88% респондентів зовсім не можуть говорити англійською. У групі до 30 років не знають мови лише 40,5%.

Нагадаємо, центр Разумкова з'ясовував, як українці ставляться до технологій ШІ. Більшість громадян України не користуються інструментами штучного інтелекту і лише приблизно уявляють, навіщо вони потрібні.

Раніше Фокус писав, кому доведеться складати іспити, якщо законопроєкт Зеленського ухвалять. А також як можна перевірити знання мови і для чого це потрібно.