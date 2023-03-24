Кожен третій: скільки українців мають близьких, які постраждали у боях на війні, — опитування

За даними Центру Разумкова, 28% опитаних громадян мають знайомих та близьких, які після повномасштабного вторгнення Росії виїхали за кордон.

Related video

37% українців мають родичів або близьких і знайомих, які загинули або були поранені внаслідок воєнних дій після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це свідчать дані соціологічного опитування, опубліковані Центром Разумкова 24 березня.

Також, за даними центру, 28% опитаних мають близьких родичів або членів сім'ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон і досі перебувають там. При цьому у 20% респондентів родичі та близькі повернулися з-за кордону.

Фото: Центр Разумкова

Зазначається, що серед опитаних, чиї близькі родичі або члени сім'ї жили або живуть за кордоном, найчастіше як країна їхнього перебування назвали Польщу (47%), Німеччину (18,5%) та Чехію (9%).

Опитування методом face-to-face. Усього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у різних областях країни.

Нагадаємо, 22 березня за результатами опублікованого проведеного Центром аналізу та соціологічних досліджень стало відомо, що понад 89% українців хоча, щоб фінансування відновлення зруйнованої інфраструктури країни відбувалося за рахунок репарацій від Росії.

Раніше, 20 березня, Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати опитування, згідно з яким більшість українців вважають, що поляки — це найближча для них нація з погляду ментальності та спільної історії.