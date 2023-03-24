Каждый третий: сколько украинцев имеют близких, пострадавших в боях на войне, — опрос

Согласно данным Центра Разумкова, 28% опрошенных граждан имеют знакомых и близких, которые после полномасштабного вторжения России выехали за границу.

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У 37% украинцев есть родственники или близкие и знакомые, которые погибли или были ранены в результате военных действий после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные Центром Разумкова 24 марта.

Также по данным центра, 28% опрошенных имеют близких родственников или членов семьи, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу и до сих пор находятся там. При этом у 20% респондентов родственники и близкие вернулись из-за границы.

Фото: Центр Разумкова

Отмечается, что среди опрошенных, чьи близкие родственники или члены семьи жили или живут за границей, чаще всего в качестве страны их пребывания назвали Польшу (47%), Германию (18,5%) и Чехию (9%).

Опрос методом face-to-face. Всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет в разных областях страны.

Напомним, 22 марта по результатам опубликованного проведенного Центром анализа и социологических исследований, стало известно, что более 89% украинцев хотя, чтобы финансирование восстановления разрушенной инфраструктуры страны происходило за счет репараций от России.

Ранее, 20 марта, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство украинцев считает, что поляки — это самая близкая для них нация с точки зрения ментальности и общей истории