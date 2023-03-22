Вера в победу и репарации от РФ: данные соцопроса о восстановлении Украины (инфографика)

Международный республиканский институт узнал, что большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, верят в победу и ожидают репарации от арестованных активов РФ, но также часть расходов на отстройку ждут от центральной власти.

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По результатам опубликованного 22 марта 2023 года соцопроса, проведенного Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института, более 89% украинцев хотя финансировать восстановление разрушенной инфраструктуры страны за счет репараций от РФ и за счет арестованных российских активов.

Около 24% жителей Украины рассчитывают на помощь международных организаций, еще часть ожидает поддержки от центральной власти и местного бизнеса.

Россия должна выплатить репарации за разрушения Фото: Международный республиканский институт

Более 54% опрошенных украинцев считают, что определять приоритетные направления реконструкции в населенном пункте или общине обязаны живущие там граждане, 37% полагают, что этот вопрос стоит направить для решения местным властям, 18% полагаются на помощь международных благотворительных организаций, 15% перенесли бы вопрос под ответственность международных экспертов, которых назначила центральная власть. Также по 9% набрали варианты решений проблемы от лица администраций, назначенных центральной властью и самой центральной власти.

Данные опроса Фото: Международный республиканский институт

Также 82% респондентов с оптимизмом верят в победу Украины в войне с РФ и столько же участников опроса поддерживают вступление Украины в НАТО.

82% украинцев ожидают положительного исхода войны Фото: Международный республиканский институт

Украинцы готовы вступить в НАТО

Международный республиканский институт проводил опрос по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей) с 1 по 5 февраля 2023 методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Было опрошено n=2,000 украинцев в возрасте 18 лет и старше.

В марте Фокус писал о том, как изменились предпочтения украинцев в выборе любимых праздников. Большинство населения по данным опроса КМИС, опубликованного в марте, предпочитает праздновать традиционные церковные праздники — Пасху и Рождество Христово.

Также, по данным февральского опроса специалистов КМИС, 67% украинцев высказали мнение, что Россия исчерпывает свои военные ресурсы и будущая победа Украины близка.