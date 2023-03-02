Оптимистично смотрят в будущее: социологи подсчитали, сколько украинцев верят в победу ВСУ (диаграмма)

По словам заместителя исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, абсолютное большинство украинцев категорически исключают возможность уступок агрессору.

Related video

Почти 70% украинцев считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы и война закончится победой Украины. Об этом свидетельствует опрос, проведенный экспертами Киевского международного института социологии.

На протяжении 14-22 февраля социологи института в телефонном режиме опросили 2002 украинцев, старше 18 лет.

По результатам опроса специалисты КМИС пришли к следующим выводам.

Большинство украинцев – 67% – считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы и что для Украины реально вместе с партнерами не в отдаленном будущем одержать победу.

Верят в значительный запас ресурсов россиян и длительное изнурительное противостояние с туманным концом – 22%.

Еще 11% затруднились определиться по этому вопросу.

[ + – ] Практически 70% опрошенных социологами украинцев верят в неминуемую победу Украиы над РФ Фото: КМИС

Больше всего в неминуемую победу ВСУ верят жители западного региона Украины — 71% опрошенных. На втором месте оказались жители Центральной Украины, среди которых 68% верят в скорее окончание боевых действий на территории Украины. На Юге и Востоке Украины на скорую победу ВСУ над ВС РФ надеются соответственно 64% опрошенных респондентов.

[ + – ] Социологи узнали у жителей разных регионов Украины, сколько из них верят в победу ВСУ Фото: КМИС

По словам заместителя исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, после российского широкомасштабного вторжения в Украине наблюдается всплеск оптимизма, который стабильно держится на высоком уровне.

"По последним данным КМИС (на январь 2023 года) 89% украинцев оптимистично смотрят в будущее Украины, а 86% ожидают, что к 2030 году Украина станет членом ЕС. Кроме этого, абсолютное большинство украинцев категорически исключают возможность уступок агрессору", — прокомментировал он результаты опроса.

Напомним, 1 марта в Пентагоне рассказали, когда в Украине закончится война. В Минобороны США не могут пока дать окончательный прогноз того, когда завершаться боевые действия в Украине. В правительстве называют разные строки, начиная с шести месяцев и заканчивая тремя годами.

Фокус также писал о том, что война в Украине, вероятно, не закончится в 2023 году. По словам замглавы Королевского института объединенных служб Малкольма Чалмерса, Западу стоит подготовить ВСУ к ведению долгой войны с РФ. На сегодня обе стороны не имеют преимущества на поле боя.