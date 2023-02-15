Война в Украине, вероятно, не закончится в 2023 году, — аналитический центр Британии

По словам замглавы Королевского института объединенных служб Малкольма Чалмерса, Западу стоит подготовить ВСУ к ведению долгой войны с РФ. На сегодняшний день обе стороны не имеют преимущества на поле боя.

Related video

В аналитическом центре по обороне Великобритании считают, что война в Украине, вероятно, не закончится в 2023-м и как минимум будет продолжаться в следующем году. Об этом сообщает издание BBC.

Заместитель директора Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил, что в ближайшие месяцы Западу необходимо поддержать контрнаступление Украины. По его словам, это нужно для того, чтобы ВСУ были хорошо подготовлены к ведению долгой войны.

"Потому что шансы на то, что эта война закончится в этом году, довольно малы", — сказал он.

Чалмерс считает, что на сегодняшний день ни Россия, ни Украина не имеют преимущества на поле боя. Представитель британской службы также прокомментировал переброску РФ самолетов к границам с Украиной. Он сказал, что это вызывает беспокойство, но "не чрезвычайную ситуацию".

Замглавы Королевского института добавил, что РФ теряет много людей и много техники на фронте. Сейчас возникает реальный вопрос о том, как далеко российские войска смогут поддерживать наступление.

"Это совсем не похоже на крупномасштабный захват украинской территории, который мы наблюдали на начальных этапах вторжения, не в последнюю очередь потому, что украинцы сейчас мобилизованы, подготовлены и очень упорно сражаются за свои права, собственную территорию", — сказал Малкольм Чалмерс.

Напомним, 7 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российско-украинская война закончится в 2023 году победой РФ. По его словам, "Запад встанет на колени" и ему придется сотрудничать с Москвой.

1 февраля глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что к этому лету Украина должна освободить Крым и таким образом закончить войну с Россией. По его словам, весной РФ попробует еще раз пойти в масштабное наступление.