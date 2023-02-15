Війна в Україні, ймовірно, не закінчиться у 2023 році, — аналітичний центр Британії

За словами заступника голови Королівського інституту об'єднаних служб Малкольма Чалмерса, Заходу варто підготувати ЗСУ до ведення довгої війни з РФ. На сьогодні обидві сторони не мають переваг на полі бою.

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В аналітичному центрі з оборони Великобританії вважають, що війна в Україні, ймовірно, не закінчиться у 2023 і, як мінімум, триватиме в наступному році. Про це повідомляє видання ВВС.

Заступник директора Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив, що найближчими місяцями Заходу необхідно підтримати контрнаступ України. За його словами, це потрібно для того, щоб ЗСУ були добре підготовлені до тривалої війни.

"Бо шанси на те, що ця війна закінчиться цього року, досить малі", — сказав він.

Чалмерс вважає, що на сьогодні ні Росія, ні Україна не мають переваг на полі бою. Представник британської служби також прокоментував перекидання РФ літаків до кордонів з Україною. Він сказав, що це викликає занепокоєння, але "не надзвичайну ситуацію".

Заступник голови Королівського інституту додав, що РФ втрачає багато людей і багато техніки на фронті. Наразі виникає реальне питання про те, як далеко російські війська зможуть підтримувати наступ.

"Це зовсім не схоже на великомасштабне захоплення української території, яке ми спостерігали на початкових етапах вторгнення, не в останню чергу тому, що українці зараз мобілізовані, підготовлені і дуже завзято борються за свої права, власну територію", — сказав Малкольм Чалмерс.

Нагадаємо, 7 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російсько-українська війна закінчиться у 2023 році перемогою РФ. За його словами, "Захід стане на коліна" і йому доведеться співпрацювати з Москвою.

1 лютого глава ГУР Кирило Буданов заявив, що цього літа Україна має звільнити Крим і так закінчити війну з Росією. За його словами, навесні РФ спробує ще раз піти у масштабний наступ.