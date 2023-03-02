Оптимістично дивляться у майбутнє: соціологи підрахували, скільки українців вірять у перемогу ЗСУ (діаграма)

За словами заступника виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, абсолютна більшість українців категорично виключає можливість поступок агресору.

Related video

Майже 70% українців вважають, що Росія вичерпує свої ресурси, і війна закінчиться перемогою України. Про це свідчить опитування, проведене експертами Київського міжнародного інституту соціології.

Протягом 14-22 лютого соціологи інституту в телефонному режимі опитали 2002 українців віком від 18 років.

За результатами опитування фахівці КМІС дійшли таких висновків.

Більшість українців – 67% – вважають, що Росія вичерпує свої ресурси і що для України реально разом із партнерами не у віддаленому майбутньому здобути перемогу.

Вірять у значний запас ресурсів росіян та тривале виснажливе протистояння із туманним кінцем – 22%.

Ще 11% не змогли визначитися з цього питання.

[ + – ] Майже 70% опитаних соціологами українців вірять у неминучу перемогу України над РФ Фото: КМІС

Найбільше у неминучу перемогу ЗСУ вірять мешканці західного регіону України – 71% опитаних. На другому місці опинилися мешканці Центральної України, серед яких 68% вірять у скоріше закінчення бойових дій на території України. На Півдні та Сході України на швидку перемогу ЗСУ над ЗС РФ сподіваються відповідно 64% опитаних респондентів.

[ + – ] Соціологи дізналися у жителів різних регіонів України, скільки з них вірять у перемогу ЗСУ Фото: КМІС

За словами заступника виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, після широкомасштабного російського вторгнення в Україні спостерігається сплеск оптимізму, який стабільно тримається на високому рівні.

"За останніми даними КМІС (на січень 2023 року) 89% українців оптимістично дивляться у майбутнє України, а 86% очікують, що до 2030 року Україна стане членом ЄС. Крім цього, абсолютна більшість українців категорично виключають можливість поступок агресору", — прокоментував він результати опитування.

Нагадаємо, 1 березня у Пентагоні розповіли, коли в Україні закінчиться війна. У Міноборони США не можуть поки що дати остаточний прогноз того, коли завершуватимуться бойові дії в Україні. В уряді називають різні рядки, починаючи із шести місяців і закінчуючи трьома роками.

Фокус також писав про те, що війна в Україні, ймовірно, не закінчиться у 2023 році. За словами заступника голови Королівського інституту об'єднаних служб Малкольма Чалмерса, Заходу варто підготувати ЗСУ до ведення довгої війни з РФ. На сьогодні обидві сторони не мають переваг на полі бою.