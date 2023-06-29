Закон про англійську мову в Україні: кому доведеться складати іспити і як перевірити свій рівень

Законопроєкт про застосування англійської мови, ініційований Володимиром Зеленським, торкнеться багатьох суспільних сфер. Чиновникам, військовим і прокурорам доведеться підвищувати кваліфікацію. Фокус з'ясовував, як можна перевірити знання мови і для чого це потрібно.

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Президент Володимир Зеленський у День Конституції подав до Верховної Ради законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні. Документ робить англійську мовою міжнародного спілкування в країні.

У проєкті, який набув статусу невідкладного, йдеться про зобов'язання влади сприяти використанню англійської мови в публічних сферах суспільного життя. Глава Міністерства культури Олександр Ткаченко заявив, що закон має підвищити рівень конкурентоспроможності, інвестиційну та туристичну привабливість країни, розширити застосування англійської мови та створити сприятливі умови для її вивчення громадянами України.

"Англійська мова є офіційною де-юре у 58 зі 196 країн світу. Понад 1,5 млрд людей вивчають англійську мову. Трансформація статусу англійської мови в Україні — це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства в Євросоюзі", — зауважив міністр.

Статус англійської мови в Україні: що в законопроєкті?

Новий законопроєкт встановлює 8 категорій держслужбовців, зобов'язаних знати англійську мову :

держслужбовці категорій А, Б і В, голови місцевих адміністрацій, їхні перші заступники та заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

прокурори, поліціянти середнього та вищого складу Нацполіції, які обіймають управлінські посади в інших правоохоронних органах і службах цивільного захисту;

податківці та митники;

керівники суб'єктів господарювання держсектору економіки.

При цьому при оголошенні мобілізації або воєнного стану силовики та військові звільняються від перевірок знання мови міжнародного спілкування.

Рівень англійської визначатимуть відповідно до загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою (стандарт CEFR). А для військовослужбовців — за стандартом НАТО STANAG 6001.

Ті, хто претендує на роботу в держструктурах категорій А, Б і В, безплатно складають іспити з англійської мови. Їх організовує центральний орган виконавчої влади, що реалізує політику у сфері науки й освіти. Якщо рівень володіння англійською буде не нижче B2, держпрацівник отримає 10% доплати від місячного окладу.

Англійську мову вводять і в сферу освіти — у дитячих садочках, школах, профтехучилищах і вишах.

"Фінансування вивчення громадянами України англійської мови відбувається коштами державного, місцевого бюджетів або інших джерел, не заборонених законом", — ідеться в документі.

TOEFL — за $185, IELTS — за 5 тисяч гривень: як перевірити знання англійської мови?

Норми президентського законопроєкту суттєво вплинуть на процес освіти в усіх структурах. Школи, університети та інші установи переглядатимуть підходи, щоб досягти прописаних у законі норм.

"Міністерство освіти України відповідатиме за тестування рівня англійської мови. Потрібно розробляти тести або співпрацювати з міжнародними організаціями, у яких такі тести є, — наприклад, IELTS або TOEFL", — зазначає в розмові з Фокусом керівниця освітніх програм громадської організації GoGlobal Любов Залюбовська.

Ще один важливий момент — іспити IELTS або TOEFL не безкоштовні. За TOEFL доведеться віддати $185, а британський тест IELTS коштує 4750 грн тільки за категорію Academic&General Training.

Попри заявлену в законопроєкті норму про безоплатне складання іспитів з англійської мови, потрібно буде влаштовувати процедуру закупівель для TOEFL та IELTS. Інакше залишаються лише центри оцінювання якості освіти, додає Залюбовська.

"Тести TOEFL і IELTS треба розробити та проадмініструвати. Це все — оплачувана праця, тому без ухваленого закону і підзаконних актів говорити про порядки зарано", — зауважила вона.

Що стосується освітньої сфери, для роботи в школах активно залучають іноземних волонтерів, щоб вони спілкувалися з українськими дітьми англійською мовою.

"Після початку великої війни з Росією гостро постала необхідність знання англійської мови. Дітям є що розповісти, а завдяки англійській мові з'являється можливість донести світові правдиву інформацію про ситуацію в Україні", — пояснила Залюбовська.

Ще один плюс, за словами експертки, полягає в ефективній комунікації представників влади із західними інвесторами для післявоєнного відновлення України. Залучати інвестиції та технології вдається багато в чому завдяки знанню англійської мови.

Нагадаємо, Мінкульт обіцяв надати англійській мові в Україні статус мови міжнародного спілкування ще в серпні минулого року. Проєкт закону розробляли Мін'юст, Мінцифри, Міносвіти та МЗС.

Фокус раніше писав про мовний скандал в Одесі. Жінки напали на вуличних музикантів за виконання пісень українською мовою.