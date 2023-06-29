Закон об английском языке в Украине: кому придется сдавать экзамены и как проверить свой уровень

Законопроект о применении английского языка, инициированный Владимиром Зеленским, затронет многие общественные сферы. Чиновникам, военным и прокурорам придется повышать квалификацию. Фокус выяснял, как можно проверить знание языка и для чего это нужно.

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Президент Владимир Зеленский в День Конституции подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении английского языка в Украине. Документ делает английский языком международного общения в стране.

В проекте, который получил статус неотложный, говорится об обязательстве властей содействовать использованию английского языка в публичных сферах общественной жизни. Глава Министерства культуры Александр Ткаченко заявил, что закон должен повысить уровень конкурентоспособности, инвестиционную и туристическую привлекательность страны, расширить применение английского языка и создать благоприятные условия для его изучения гражданами Украины.

"Английский язык является официальным де-юре в 58 из 196 стран мира. Более 1,5 млрд человек изучают английский язык. Трансформация статуса английского языка в Украине – это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству в Евросоюз", — заметил министр.

Статус английского языка в Украине: что в законопроекте?

Новый законопроект устанавливает 8 категорий госслужащих, обязанных знать английский язык:

госслужащие категорий А, Б и В, главы местных администраций, их первые заместители и заместители;

военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;

прокуроры, полицейские среднего и высшего состава Нацполиции, занимающие управленческие посты в других правоохранительных органах и службах гражданской защиты;

налоговики и таможенники;

руководители субъектов хозяйствования госсектора экономики.

При этом при объявлении мобилизации или военного положения силовики и военные освобождаются от проверок знания языка международного общения.

Уровень английского будут определять согласно общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (стандарт CEFR). А для военнослужащих — по стандарту НАТО STANAG 6001.

Претендующие на работу в госструктурах категорий А, Б и В бесплатно сдают экзамены по английскому языку. Их организует центральный орган исполнительной власти, реализующий политику в сфере науки и образования. Если уровень владения английским будет не ниже B2, госработник получит 10% доплаты от месячного оклада.

Английский язык вводится и в сферу образования — в детских садах, школах, профтехучилищах и ВУЗах.

"Финансирование изучения гражданами Украины английского языка происходит за счет средств государственного, местного бюджетов или других источников, не запрещенных законом", — говорится в документе.

TOEFL — за $185, IELTS — за 5 тысяч гривен: как проверить знание английского языка?

Нормы президентского законопроекта существенно повлияют на процесс образования во всех структурах. Школы, университеты и другие учреждения будут пересматривать подходы, чтобы достичь прописанных в законе норм.

"Министерство образования Украины будет отвечать за тестирование уровня английского языка. Нужно разрабатывать тесты или сотрудничать с международными организациями, у которых такие тесты есть — к примеру, IELTS или TOEFL", — отмечает в разговоре с Фокусом руководитель образовательных программ общественной организации GoGlobal Любовь Залюбовская.

Еще один важный момент — экзамены IELTS или TOEFL не бесплатные. За TOEFL придется отдать $185, а британский тест IELTS стоит 4750 грн только за категорию Academic&General Training.

Несмотря на заявленную в законопроекте норму о бесплатной сдаче экзаменов по английскому языку, нужно будет устраивать процедуру закупок для TOEFL и IELTS. Иначе остаются лишь центры оценивания качества образования, добавляет Залюбовская.

"Тесты TOEFL и IELTS надо разработать и проадминистрировать. Это все — оплачиваемый труд, поэтому без принятого закона и подзаконных актов говорить о порядках рано", — заметила она.

Что касается образовательной сферы, для работы в школах активно привлекают иностранных волонтеров, чтобы они общались с украинскими детьми на английском языке.

"После начала большой войны с Россией остро стала необходимость знания английского языка. Детям есть что рассказать, а благодаря английскому языку появляется возможность донести миру правдивую информацию о ситуации в Украине", — объяснила Залюбовская.

Еще один плюс, по словам эксперта, заключается в эффективной коммуникации представителей власти с западными инвесторами для послевоенного восстановления Украины. Привлекать инвестиции и технологии удается во многом благодаря знанию английского языка.

Напомним, Минкульт обещал присвоить английскому языку в Украине статус языка международного общения еще в августе прошлого года. Проект закона разрабатывали Минюст, Минцифры Минобразования и МИД.

Фокус ранее писал о языковом скандале в Одессе. Женщины напали на уличных музыкантов за исполнение песен на украинском языке.