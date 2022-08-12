Английский язык в Украине получит особый статус, — Минкульт

После того как законопроект поддержат народные депутаты и подпишет Владимир Зеленский, знание английского станет обязательным для целого ряда профессий в Украине.

В ближайшем будущем английскому языку в Украине присвоят особый статус: "язык международного общения". Об этом сообщил заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время брифинга 12 августа.

По словам заместителя главы профильного министерства, правительство уже начало работу над соответствующим законопроектом. Кроме Кабинета министров, над проектом закона трудятся Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции.

А инициатором выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабина считает, что расширение сферы применения английского языка в Украине будет способствовать развитию инвестиционной и туристической привлекательности Украины.

В свою очередь Карандаев подчеркнул, что предоставление английскому языку в Украине особого статуса — это необходимость и стратегический шаг к членству в Евросоюзе.

Для кого английский станет обязательным

На данном этапе черновик законопроекта о предоставлении английскому соответствующего статуса в нашей стране предусматривает, что этот язык станет обязательным для:

глав местных администраций;

военных;

офицерского состава Национальной полиции;

научно-педагогических работников высших учебных заведений;

работников учреждений культуры;

работников транспортной сферы;

работников международной торговли.

Карандаев разъяснил, что после того, как за проект закона проголосуют депутаты и его подпишет президент, для всех вышеперечисленных категорий украинцев введут переходной период.

Напомним, в оккупированном Крыму хотят прекратить изучение английского в школах. Так называемый спикер госсовета Владимир Константинов заявил, что английский язык не нужен тем, кто не поедет в Лондон.

Кроме того, Фокус писал, что в здании столичного речпорта начал работу первый в стране американский университет. За 9 тысяч долларов в год студенты смогут обучаться на английском языке и получить сразу два диплома — украинского и американского образца.