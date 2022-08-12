Англійська мова в Україні набуде особливого статусу, — Мінкульт

Після того, як законопроєкт підтримають народні депутати й підпише Володимир Зеленський, знання англійської стане обов'язковим для цілої низки професій в Україні.

Найближчим часом англійській мові в Україні надасть особливий статус: "мова міжнародного спілкування". Про це повідомив заступник міністра культури й інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час брифінгу 12 серпня.

За словами заступника голови профільного міністерства, уряд уже розпочав роботу над відповідним законопроєктом. Крім Кабінету Міністрів, над проєктом закону працюють Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти й науки, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції.

Ініціатором виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава Кабіна вважає, що розширення сфери застосування англійської мови в Україні сприятиме розвитку інвестиційної і туристичної привабливості України.

Зі свого боку, Карандаєв підкреслив, що надання англійській мові в Україні особливого статусу — це необхідність і стратегічний крок до членства в Євросоюзі.

Для кого англійська стане обов'язковою

На цьому етапі чернетка законопроєкту про надання англійської відповідного статусу в нашій країні передбачає, що ця мова стане обов'язковою для:

голів місцевих адміністрацій;

військових;

офіцерського складу Національної поліції;

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів;

працівників закладів культури;

працівників транспортної галузі;

працівників міжнародної торгівлі.

Карандаєв роз'яснив, що після того, як за проєкт закону проголосують депутати і його підпише президент, для всіх вищезгаданих категорій українців запровадять перехідний період.

Нагадаємо, в окупованому Криму хочуть припинити вивчення англійської в школах. Так званий спікер держради Володимир Константинов заявив, що англійська мова не потрібна тим, хто не поїде в Лондон.

Крім того, Фокус писав, що в будівлі столичного річпорту розпочав роботу перший у країні американський університет. За 9 тисяч доларів на рік студенти зможуть навчатися англійською мовою та отримати одразу два дипломи — українського й американського зразка.