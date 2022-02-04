У будівлі столичного речпорту розпочав роботу перший у країні американський університет

За 9 тисяч доларів на рік студенти зможуть навчатися англійською мовою та отримати одразу два дипломи – українського та американського зразка.

У Києві відкрили перший американський ЗВО, у якому з березня зможуть навчатись українці. Офіційне відкриття Американського університету провели президент університету Рік Шенгроу, ректор Роман Шеремета та співзасновник закладу Курт Волкер, повідомляє Радіо Свобода.

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Кампус Американського університету в Києві розташовуватиметься у будівлі Річкового вокзалу на Поштовій площі, яка ще реставрується. Надалі плануються нові корпуси навчального закладу.

Навчання в закладі коштуватиме українським студентам від 8 до 9 тисяч доларів на рік. За ці гроші вони стануть учнями магістерських програм у галузі ІТ та бізнес-менеджменту. Крім того, будуть представлені галузі інженерії, медицини, архітектури, дизайну та права. Навчання проходитиме англійською мовою.

"Це буде центр активності, культури та освіти у Києві. І ми неймовірно захоплені і горді, маючи честь привнести щось нове", – розповів на відкритті установи Курт Волкер, експредставник США в Україні (2017–2019).

Одним із викладачів стане лауреат Нобелівської премії з економіки Вернон Сміт. Посаду ректора обійме Роман Шеремета — український вчений та економіст, який опублікував понад 60 наукових статей.

"Ми хочемо стати прикладом, як можна створити високоякісну систему вищої освіти, високоякісний університет в Україні. І це можливо", — підкреслив Шеремета. Окрім освітньої місії, ректор відзначив громадську функцію установи, покликаної забезпечити суспільство лідерами майбутнього та трансформувати систему освіти в Україні.

Американський університет у Києві відкрито у партнерстві з державним університетом штату Арізона (ASU) та пропонує студентам подвійний диплом обох цих університетів. Щоб отримати другий диплом американського зразка, студентам після українського курсу навчання потрібно буде рік відучитися у ЗВО Арізони. Навчання в американській установі можна буде пройти онлайн чи офлайн. Для синхронізації навчальних процесів двох ЗВО Американський університет у Києві слідуватиме американській системі освіти.

"Американський тип навчання має кілька характеристик. По-перше, він дозволяє студентам практично створити собі навчальну програму, пропонуючи вибір курсів, які можна інтегрувати в їхню основну сферу навчання. По-друге, він має різні формати навчання", – зазначив Рік Шенгроу, президент університету.

Нагадаємо, у Києві планується збудувати Президентський університет, відкриття якого у травні 2021 року анонсував глава держави Володимир Зеленський. З цією метою знесли павільйон благодійної ініціативи "Кураж" на ВДНГ. Влада не попередила організаторів благодійного фестивалю про виселення і не компенсувала близько 6 млн грн власних коштів, вкладених у будівлю. Втративши приміщення, волонтери не зможуть продовжити програми підтримки дітей з інвалідністю, людей з порушенням зору, онкохворих та багато інших.

Раніше Фокус повідомляв, що у Харкові горів університет Каразіна. За попередніми даними, вогонь поширився у актовій залі. Людей евакуювали, а будівлю вдалося врятувати від вогню.