У Харкові спалахнув університет Каразіна: людей терміново евакуювали (фото, відео)

На місці пожежі в харківському ВНЗ працюють 6 пожежних машин. Попередньо, причиною стала проводка.

13 січня спалахнув головний корпус Харківського національного університету імені В. К. Каразіна. Про це пише 057 із посиланням на інформацію рятувальників.

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За попередніми даними, вогонь поширився в актовій залі. Наразі співробітники ДСНС займаються гасінням пожежі.

Місцевий Telegram-канал Харків Life повідомив, що горить другий поверх будівлі. Усіх присутніх евакуювали. Ще один паблік у Telegram пише, що в диму перебувають 5 поверхів, а на місці працюють 6 пожежних машин. Попередньо, причиною загоряння стала проводка.

[ + – ] пожежа в університеті [ + – ] пожежа в університеті [ + – ] пожежа в університеті

Раніше повідомлялося, що 11 січня спалах відбувся на території Благовіщенського собору Харкова, розташованого на однойменній площі.

Також Фокус писав про пожежу в будинку для людей похилого віку в Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей.