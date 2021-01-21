У Харкові згорів будинок для літніх людей, загинули 15 осіб (фото, відео)

Площа пожежі становить 100 квадратних метрів, її гасять 28 рятувальників і 7 одиниць техніки.

У Харкові в четвер, 21 січня, розгорілася пожежа в будинку, який переобладнаний у будинок для людей літнього віку, за адресою вул. Нижнегиївська, 150Б. Як повідомляє Управління ДСНС у Харківській області, на місці пожежі вже виявлено 15 тіл.

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Ще п'ятеро людей постраждали.

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Повідомлення про пожежу надійшло о 15.03, за станом на 16.23 гасіння триває. Площа пожежі становить 100 квадратних метрів.

У гасінні беруть участь 28 чоловік особового складу та сім одиниць техніки ", — йдеться в повідомленні ДСНС.

На пожежу вже відреагував Володимир Зеленський.

"Знаю, що рятувальники з перших хвилин перебувають на місці і гасять пожежу. Доручаю Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад і територій для з'ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібних надзвичайних подій у майбутньому", — заявив Зеленський.

Він також доручив голові МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за даним НП і як можна швидше відповісти на запитання про причини трагедії та її винуватців.

Як повідомляє "Суспільне", станом на 16.14 пожежу локалізовано. Це ж видання, посилаючись на директора департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрія Шпарагу, заявляє, що "ніяких офіційних установ для літніх людей, зареєстрованих за цією адресою, немає".

"Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці", — сказав Шпарага.

Нагадаємо: раніше пожежа сталася в одеському готелі Arcadia Apartments: двоє людей загинули, двоє — отримали травми.