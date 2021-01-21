Пожар в доме престарелых в Харькове, погибли 15 человек, (фото, видео)

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, ожоги получили пять жильцов. МВД обязали взять дело под личный контроль.

В четверг, 21 января, дом престарелых в Харькове, расположенный по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, охватил пожар. Как сообщает Управление ГСЧС в Харьковской области, на месте пожара уже обнаружено 15 тел.

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Еще пятеро людей пострадали.

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Сообщение о пожаре поступило в 15.03, по состоянию на 16.23 тушение продолжается. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

В тушении принимают участие 28 человек личного состава и семь единиц техники", – говорится в сообщении ГСЧС.

На пожар в доме престарелых в Харькове уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Знаю, что спасатели с первых минут пребывают на месте и тушат пожар. Поручаю Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмом предотвращения подобных чрезвычайных происшествий в будущем", – заявил Зеленский.

Он также поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП и как можно быстрее ответить на вопрос о причинах трагедии и ее виновниках.

Как сообщает "Суспільне", по состоянию на 16.14 пожар локализован. Это же издание, со ссылкой на директора департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что "никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных по этому адресу, нет".

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", – сказал Шпарага.

Напомним, ранее пожар произошел в одесском отеле Arcadia Apartments: два человека погибли, двое – получили травмы.