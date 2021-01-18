Пожар в одесском отеле Arcadia Apartments: два человека погибли, двое – получили травмы

По словам очевидцев, когда начался пожар, то путей эвакуации не было, люди прыгали из окон.

Во время пожара в Одессе, в отеле Arcadia Apartments на улице Посмитного 10/12, погибло два человека, еще два постояльца пострадали от огня и надышались дымом. Об этом сообщают в ГСЧС Одесской области.

Пожар начался накануне вечером, в 20.30. Загорелось на последнем, третьем этаже, вскоре начала гореть крыша. В здании был один вход, в нем размещалось 36 номеров. По словам вице-мэра Михаила Кучука, это был зарегистрированный под видом жилого дома хостел.

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Полностью пожар на 2000 м. кв. ликвидировали только около полуночи. На месте работали 60 спасателей и 12 единиц техники.

Личность погибших не установлена. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Пожар в гостиничном комплексе на улице Посмитного квалифицирован как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины.

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По словам очевидцев, когда начался пожар, то путей эвакуации не было, люди прыгали из окон. На фото, которые появились в Сети, видно, что погибшие погибли именно от огня: их тела сильно обгорели.Также постояльцы рассказали, что почти все номера в апартаментах были заняты. А несколько дней назад в гостинице уже был небольшой пожар. Вчера в гостинице ремонтировали проводку.

[ + – ] Все фото: ГСЧС

Напомним, 17 августа 2019 года в Одессе вспыхнул отель "Токио Стар". Во время пожара погибло девять постояльцев, еще 18 пострадало.

Обновление 08.19

В ГСЧС сообщили о пяти пострадавших, которых отправили в больницы. Во время тушения был спасен человек, который прятался в перестенке между забором и несущей стеной здания.