Пожар в одесском отеле Arcadia Apartments: два человека погибли, двое – получили травмы
По словам очевидцев, когда начался пожар, то путей эвакуации не было, люди прыгали из окон.
Во время пожара в Одессе, в отеле Arcadia Apartments на улице Посмитного 10/12, погибло два человека, еще два постояльца пострадали от огня и надышались дымом. Об этом сообщают в ГСЧС Одесской области.
Пожар начался накануне вечером, в 20.30. Загорелось на последнем, третьем этаже, вскоре начала гореть крыша. В здании был один вход, в нем размещалось 36 номеров. По словам вице-мэра Михаила Кучука, это был зарегистрированный под видом жилого дома хостел.
Полностью пожар на 2000 м. кв. ликвидировали только около полуночи. На месте работали 60 спасателей и 12 единиц техники.
Личность погибших не установлена. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Пожар в гостиничном комплексе на улице Посмитного квалифицирован как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины.
По словам очевидцев, когда начался пожар, то путей эвакуации не было, люди прыгали из окон. На фото, которые появились в Сети, видно, что погибшие погибли именно от огня: их тела сильно обгорели.Также постояльцы рассказали, что почти все номера в апартаментах были заняты. А несколько дней назад в гостинице уже был небольшой пожар. Вчера в гостинице ремонтировали проводку.
Напомним, 17 августа 2019 года в Одессе вспыхнул отель "Токио Стар". Во время пожара погибло девять постояльцев, еще 18 пострадало.
Обновление 08.19
В ГСЧС сообщили о пяти пострадавших, которых отправили в больницы. Во время тушения был спасен человек, который прятался в перестенке между забором и несущей стеной здания.