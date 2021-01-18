Пожежа в одеському готелі Arcadia Apartments: двоє людей загинули, двоє — отримали травми

Поліція відкрила кримінальну справу про порушення правил пожежної безпеки

Під час пожежі в Одесі, в готелі Arcadia Apartments на вулиці Посмітного 10/12, загинуло двоє людей, ще два постояльця постраждали від вогню і надихалися димом. Про це повідомляють в ДСНС Одеської області.

Пожежа почалася напередодні увечері, о 20.30. Зайнялася на останньому, третьому поверсі, незабаром почав горіти дах. У будівлі був один вхід, в ньому розміщувалося 36 номерів. За словами віце-мера Михайла Кучука, це був зареєстрований під виглядом житлового будинку хостел.

Повністю пожежа на 2000 м. кв. ліквідували тільки близько опівночі. На місці працювали 60 рятувальників і 12 одиниць техніки.

Особистість загиблих не встановлена. Поліція відкрила кримінальну справу про порушення правил пожежної безпеки. Пожежа в готельному комплексі на вулиці Посмітного кваліфікована як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України.

За словами очевидців, коли почалася пожежа, то шляхів евакуації не було, люди стрибали з вікон. На фото, які з'явилися в Мережі, видно, що загиблі загинули саме від вогню: їх тіла сильно обгоріли.

Також постояльці розповіли, що майже всі номери в апартаментах були зайняті. А кілька днів тому в готелі вже була невелика пожежа. Вчора в готелі ремонтували проводку.

Нагадаємо, 17 серпня 2019 року в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Під час пожежі загинуло дев'ять постояльців, ще 18 постраждало.