В Харькове загорелся университет Каразина: людей срочно эвакуировали (фото, видео)

На месте пожара в харьковской ВУЗе работают 6 пожарных машин. Предварительно, причиной стала проводка.

13 января загорелся главный корпус Харьковского национального университета имени В. К. Каразина. Об этом пишет 057 со ссылкой на информацию спасателей.

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По предварительным данным, огонь распространился в актовом зале. Сейчас сотрудники ГСЧС занимаются тушением пожара.

Местный Telegram-канал Харьков Life сообщил, что горит второй этаж здания. Всех присутствующих эвакуировали. Еще один паблик в Telegram пишет, что в дыму находятся 5 этажей, а на месте работают 6 пожарных машин. Предварительно, причиной возгорания стала проводка.

[ + – ] пожар в университете [ + – ] пожар в университете [ + – ] пожар в университете

Ранее сообщалось, что 11 января возгорание произошло на территории Благовещенского собора Харькова, расположенного на одноименной площади.

Также Фокус писал о пожаре в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.