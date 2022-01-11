В Благовещенском соборе Харькова произошел пожар (видео)

Очевидцы делятся видео в соцсетях и говорят, что дымом была затянута вся улица.

В Харькове 11 января произошел пожар на территории Благовещенского собора, расположенного на одноименной площади. Местные пожарники уже его ликвидировали. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области на официальной странице в Facebook.

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Отмечается, что 08:45 утра загорелся одноэтажный хозяйственный дом, который находится возле здания собора, в 09:43 его удалось локализовать на площади 60 м кв. В ликвидации пожара участвовали 20 человек и 4 единицы техники.

Фото: ГСЧС

Свидетели происшествия говорят, что заметили возгорание на территории церкви. Дымом была затянута вся улица.

Харьковский Свято-Благовещенский кафедральный собор считается крупнейшим в странах Восточной Европы — это составная часть т.н. золотого треугольника, который также включает в себя Успенский и Покровский соборы. Принадлежит он Харьковской епархии УПЦ московского патриархата.

Ранее Фокус сообщал, что во время пожара в нью-йоркской многоэтажке погибли 20 человек, среди них 9 детей. Причиной трагедии стало возгорание обогревателя в квартире африканских мигрантов. Противопожарные датчики на этаже не сработали.

Напомним, что во время пожара в Киево-Печерской лавре были пострадавшие. Один человек получил травмы средней тяжести, еще двое — отравились угарным газом.