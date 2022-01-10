В загоревшейся многоэтажке Нью-Йорка погибло двадцать человек, из которых девятеро - дети (видео)

В квартире африканских мигрантов загорелся обогреватель. При этом пожарные датчики на этаже не работали.

В многоэтажном доме Бронкса, Нью-Йорк, произошло возгорание многоэтажного здания, повлекшие многочисленные жертвы. Власти штата заявили, что пожар возник из-за неисправного обогревателя в одной из квартир, сообщает Fox News.

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Дверь жилища, в котором начался пожар была оставлена ​​открытой. Это позволило огню распространиться сначала на весь второй этаж здания, а вскоре и на третий. При этом произошло очень сильное задымление всего 19-этажного здания.

"Условия задымления в помещении были беспрецедентны", — отметил комиссар пожарной охраны Нью-йорка Даниэль Нигро.

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По тревоге к зданию прибыло 200 пожарников, которые установили лестницу на 8-й этаж здания и приступили к тушению пожара и эвакуации жителей. В течение нескольких часов пожарным удалось локализовать пламя и справиться со стихией. При пожаре погибло двадцать человек, среди них — девять детей. Еще тридцать человек в тяжелом состоянии госпитализированы, они отравились дымом. Кроме того, четверо пожарников получили травмы. В здании в основном, проживали мигранты из западноафриканской страны Гамбии.

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Как установила последующая проверка, на этажах, где возникло возгорание, не работало четыре пожарных датчика.

Напомним, в ЮАР пожар едва не уничтожил здание парламента, которое было очень тяжело тушить из-за деревянных перекрытий. Мужчину, который устроил пожар в Кейптауне, задержали.

Ранее Фокус сообщал о том, что в столичном Гидропарке сгорели прокат лодок и комплекс "ЮБК". 15 человек из пожарно-спасательных подразделений сумели ликвидировать пожар, однако здания выгорели дотла.