У багатоповерхівці Нью-Йорка, що загорілася, загинуло двадцять людей, з яких дев'ятеро — діти (відео)

У квартирі африканських мігрантів спалахнув обігрівач. При цьому пожежні датчики на поверсі не працювали.

У багатоповерховому будинку Бронкса, Нью-Йорк, сталося загоряння багатоповерхової будівлі, яка спричинила численні жертви. Влада штату заявила, що пожежа виникла через несправний обігрівач в одній з квартир, повідомляє Fox News.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Двері житла, в якому почалася пожежа, були залишені відчиненими. Це дозволило вогню поширитись спочатку на весь другий поверх будівлі, а незабаром і на третій. При цьому сталося дуже сильне задимлення лише 19-поверхової будівлі.

"Умови задимлення у приміщенні були безпрецедентні", — зазначив комісар пожежної охорони Нью-Йорка Даніель Нігро.

[ + – ] Пожежники встановили сходи на восьмий поверх будинку

За тривогою до будівлі прибуло 200 пожежників, які встановили сходи на 8-й поверх будівлі та розпочали гасіння пожежі й евакуацію мешканців. Протягом кількох годин пожежникам вдалося локалізувати полум'я та впоратися зі стихією. Під час пожежі загинуло двадцять людей, серед них дев'ять дітей. Ще тридцять осіб у тяжкому стані госпіталізовано, вони отруїлися димом. Крім того, четверо пожежників зазнали травм. У будівлі переважно проживали мігранти із західноафриканської країни Гамбії.

[ + – ] Пожежники гасили полум'я кілька годин

Як встановила подальша перевірка, на поверхах, де виникло загоряння, не працювали чотири пожежні датчики.

Нагадаємо, у ПАР пожежа ледь не знищила будівлю парламенту, яку було дуже важко гасити через дерев'яні перекриття. Чоловіка, який вчинив пожежу у Кейптауні, затримали.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в столичному Гідропарку згоріли прокат човнів і комплекс "ПБК". 15 людей із пожежно-рятувальних підрозділів зуміли ліквідувати пожежу, проте будівлі вигоріли вщент.