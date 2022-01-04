Дві пожежі протягом доби: у столичному Гідропарку згоріли прокат човнів і комплекс "ПБК" (фото, відео)

15 осіб особового складу пожежно-рятувальних підрозділів змогли ліквідувати пожежу, проте будівлі вигоріли вщент.

У Дніпровському районі Києва 4 січня на території Гідропарку згорів "Фрегат" — одна з найстаріших станцій прокату човнів у Києві. Це друга пожежа за добу в Гідропарку, оскільки за кілька годин раніше пожежники гасили пожежу в будівлі розважального комплексу "Південний берег Криму". Як повідомляє Головне управління ДСНС України, інформація про пожежу в яхт-клубі була отримана 4 січня о 10:27.

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[ + – ] Гасіння пожежі в яхт-клубі "Фрегат"

"На місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття бійці встановили, що спалах виник на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі на території яхт-клубу", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Через пів години зусиллями пожежників вдалося локалізувати вогнище загоряння, а до 11:30 пожежу, яка охопила 50 кв. метрів, вдалося повністю ліквідувати. У рятувальній операції було задіяно 3 одиниці спеціальної техніки та 15 осіб особового складу.

[ + – ] Будівля комплексу "ПБК" вигоріла вщент

Крім того, як повідомляють у ДСНС, 3 січня о 23:20 стало відомо про пожежу на Труханівському острові, де загорілася будівля розважального комплексу "ПБК", що не діє. За даними рятувальників, вогонь поширився на площу понад 500 кв. метрів і повністю знищила одноповерхову дерев'яну будівлю. За півтори години 15 пожежникам, які виїхали на місце події, вдалося повністю ліквідувати пожежу.

Причини й обставини пожеж у яхт-клубі та розважальному комплексі встановлюватимуть працівники правоохоронних органів, проте вже відомо, що жертв і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2021 року в столичному Гідропарку біля берега загорівся дерев'яний корабель площею 20 на 10 метрів. Великий стовп диму було видно за кілька кілометрів.

Під Вінницею на території Літинської територіальної громади спалахнула пожежа в готелі "Баттерфляй". Унаслідок пожежі загинула одна людина, ще двоє отримали різні травми та були госпіталізовані.