Два пожара в течение суток: в столичном Гидропарке сгорели прокат лодок и комплекс "ЮБК" (фото, видео)

15 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений сумели ликвидировать пожар, однако здания выгорели дотла.

В Днепровском районе Киева 4 января на территории Гидропарка сгорел "Фрегат" — одна из самых старых станций проката лодок в Киеве. Это второй пожар за сутки в Гидропарке, поскольку несколькими часами ранее пожарники тушили пожар в здании развлекательного комплекса "Южный берег Крыма". Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины информация о пожаре в яхт-клубе была получена 4 января в 10:27.

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[ + – ] Тушение пожара в яхт-клубе "Фрегат"

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что возгорание возникло на 1-м этаже 2-этажного здания на территории яхт-клуба", – говорится в сообщении ГСЧС.

Через полчаса усилиями пожарников удалось локализовать очаг возгорания, а к 11:30 пожар, который охватил 50 кв. метров, удалось полностью ликвидировать. В спасательной операции были задействованы 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава.

[ + – ] Здание комплекса "ЮБК" выгорело дотла

Кроме того, как сообщают в ГСЧС 3 января в 23:20 стало известно о пожаре на Трухановском острове, где загорелось недействующее здание развлекательного комплекса "ЮБК". По данным спасателей, огонь распространился на площади более 500 кв. метров и полностью уничтожил одноэтажное деревянное здание. Спустя полтора часа 15 пожарным, выехавшим на место происшествия, удалось полностью ликвидировать пожар.

Причины и обстоятельства пожаров в яхт-клубе и развлекательном комплексе будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов, однако уже известно, что жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 в столичном Гидропарке у берега загорелся деревянный корабль площадью 20 на 10 метров. Большой столб дыма было видно за несколько километров.

Под Винницей на территории Литинской территориальной громады вспыхнул пожар в отеле "Баттерфляй". В результате пожара погиб один человек, еще двое получили различные травмы и были госпитализированы.