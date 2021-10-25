В столичном Гидропарке произошел пожар (видео)

Возле берега загорелся деревянный корабль. На место происшествия выехали спасатели из управления по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве на Гидропарке вспыхнул пожар, дым от которого виден за километры. Как сообщает издание "Сегодня", у берега загорелся деревянный корабль площадью 20 на 10 метров.

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В столичном управлении ГСЧС сообщают о том, что на место происшествия выехали спасатели. По их словам, несмотря на то что, пламя охватило весь дом, угрозы распространения огня на другие строения нет. Пожарные тушат пламя.

Ранее сообщалось, что 12 октября рано утром в центре Киева разгорелся пожар на крыше жилого дома. В тушении были задействованы 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 39 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС.

На базе отдыха в Затоке в Одесской области ликвидировали пожар. По прибытии спасателей огнем были охвачены четыре маленьких дома, которые принадлежат базе отдыха "Феличита".