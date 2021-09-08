Эвакуировали 25 человек: в Затоке разгорелся пожар на базе отдыха (фото)

Огонь охватил четыре домика, принадлежащие базе "Феличита". Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

​​На базе отдыха в Затоке в Одесской области ликвидировали пожар. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила 8 сентября утром — в 6 часов 20 минут.

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На место выехали спасатели. По их прибытии огнем были охвачены четыре маленьких дома, которые принадлежат базе отдыха "Феличита". При этом существовал риск, что огонь начнет распространяться и на другие здания.

Фото: ГСЧС

Локализовать пожар спасатели сумели в 6.50, а окончательно его потушили в 7.56. Его площадь составила 120 кв. м

На базе "Феличита" проживают 25 человек, их эвакуировали до того, как приехали пожарные.

В результате происшествия никто не пострадал

Фото: ГСЧС

Как сообщалось ранее, 27 августа сильный пожар вспыхнул в промышленной зоне курортного города Ройал-Лемингтон-Спа, который находится в центральной части Англии. Он начался из-за взрыва на складе с химическими веществами. Дым от пожара можно было наблюдать на расстоянии до 10 км.

Напомним также, что в российском Новосибирске 14 июня разгорелся сильный пожар на одной из местной АЗС, пострадали не менее 24 человек.