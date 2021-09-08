Евакуювали 25 осіб: у Затоці розгорілася пожежа на базі відпочинку (фото)

Вогонь охопив чотири будиночки, що належать базі "Фелічіта". Площа пожежі склала 120 квадратних метрів.

На базі відпочинку в Затоці в Одеській області ліквідували пожежу. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформація про спалах надійшла 8 вересня вранці — о 6 годині 20 хвилин.

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На місце виїхали рятувальники. За їх прибуття вогнем були охоплені чотири маленькі будинки, які належать базі відпочинку "Фелічіта". При цьому існував ризик, що вогонь почне поширюватися й на інші будівлі.

Фото: ГСЧС

Локалізувати пожежу рятувальники зуміли о 6:50, а остаточно її загасили о 7:56. Її площа склала 120 кв. м

На базі "Фелічіта" проживають 25 осіб, їх евакуювали до того, як приїхали пожежники.

В результаті події ніхто не постраждав

Фото: ГСЧС

Як повідомлялося раніше, 27 серпня сильна пожежа спалахнула в промисловій зоні курортного міста Роял-Лемінгтон-Спа, який розташований в центральній частині Англії. Він почався через вибух на складі з хімічними речовинами. Дим від пожежі можна було спостерігати на відстані до 10 км.

Нагадаємо також, що в російському Новосибірську 14 червня розгорілася сильна пожежа на одній з місцевих АЗС, постраждали не менше 24 осіб.