Обвуглені шматки пінопласту падають з неба: курорт в Англії охопила сильна пожежа (фото, відео)

Імовірно, вибухнув і загорівся склад з хімічними речовинами. Дим від пожежі видно на відстані до 10 км.

У промисловій зоні курортного міста Роял-Лемінгтон-Спа, розташованого в центральній частині Англії, в п'ятницю, 27 серпня, сталася сильна пожежа. Про це повідомила BBC.

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Поліція евакуювала жителів з розташованих у районі пожежі будинків. Інших городян закликали не відкривати двері і вікна і не наближатися до місця пожежі.

На місці події працюють рятувальники, причини пожежі поки невідомі.

У соцмережах місцеві жителі писали, що чули вибухи до того, як почалася пожежа. Один із них опублікував відео, на якому великі обвуглені шматки чогось, схожого на пінопласт, падають з неба.

Видання Express повідомляє, що люди скаржаться на сильний неприємний запах, у деяких він викликав блювоту. Є припущення, що горять хімічні речовини.

На фотографіях у соціальних мережах видно, як поліція веде людей з місця події, до місця пожежі прибули автомобілі швидкої допомоги.

Дим від пожежі видно на відстані до 10 км.

Нагадаємо, 26 серпня на складі з інженерними боєприпасами поруч із військовою частиною в Жамбилській області Казахстану відбулися шість вибухів, після чого виникла потужна пожежа.

16 липня в Будьонівському районі окупованого Донецька стався вибух газової труби, через що почалася сильна пожежа.

У російському Новосибірську 14 червня спалахнула сильна пожежа на одній з місцевих АЗС, постраждали не менше 24 осіб.