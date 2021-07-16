У Донецьку вибухнув газопровід: вогонь піднімався на десятки метрів вгору (фото, відео)

Полум'я пошкодило залізничне полотно на станції Мушкетово. У соцмережах писали, що вогонь було видно з центру Донецька.

16 липня близько 14:30 під Мушкетівським мостом в Будьонівському районі окупованого Донецька стався вибух газової труби, через що почалася сильна пожежа. Про це на своєму каналі в Telegram написав т.зв. "Глава адміністрації Донецька" Олексій Кулемзін.

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Пізніше він повідомив, що в результаті інциденту було пошкоджено сім шпал залізничного полотна на станції Мушкетово і газопровід низького тиску. Також біля місця вибуху вигоріла трава на площі 300 кв.м.

За його словами, близько 15:25 пожежа була ліквідована. Постраждалих в результаті інциденту не було. Про причини вибуху інформації не надходило.

У місцевих групах у соцмережах почали зʼявлятися фото і відео з місця пожежі.

[ + – ] Пожежа в Донецьку

[ + – ] Пожежа в Донецьку

Відео з місця пожежі опублікував на своєму каналі в Telegram і російський пропагандист Андрій Руденко.

[ + – ] Пожежа в Донецьку

Пізніше він написав, що вогонь було видно з центру Донецька.

[ + – ] Пожежа в Донецьку

Нагадаємо, в червні газопровід вибухнув і в центрі окупованого Луганська. Полумʼя здіймалося на десятки метрів над землею.

Раніше в Луганську стався вибух у будинку, в якому жив один з лідерів "ЛНР" Ян Лещенко.

Також ми повідомляли, що під Донецьком сталася пожежа, дим від якої піднімався на багато метрів над землею.