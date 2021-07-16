В Донецке взорвался газопровод: огонь поднимался на десятки метров вверх (фото, видео)

Пламя повредило железнодорожное полотно на станции Мушкетово. В соцсетях писали, что огонь было видно из центра Донецка.

16 июля около 14:30 под Мушкетовским мостом в Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв газовой трубы, из-за чего начался сильный пожар. Об этом на своем канале в Telegram написал т.н. "глава администрации Донецка" Алексей Кулемзин.

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Позже он сообщил, что в результате инцидента были повреждены семь шпал железнодорожного полотна на станции Мушкетово и газопровод низкого давления. Также возле места взрыва выгорела трава на площади 300 кв.м.

По его словам, около 15:25 пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента не было. О причинах взрыва информации не поступало.

В местных группах в соцсетях же начали появляться фото и видео с места пожара.

[ + – ] Пожар в Донецке

[ + – ] Пожар в Донецке

Видео с места пожара опубликовал на своем канале в Telegram и российский пропагандист Андрей Руденко.

[ + – ] Пожар в Донецке

Позже он написал, что огонь было видно из центра Донецка.

[ + – ] Пожар в Донецке

Напомним, в июне газопровод взорвался и в центре оккупированного Луганска. Пламя поднималось на десятки метров над землей.

Ранее в Луганске произошел взрыв в доме, в котором жил один из лидеров "ЛНР" Ян Лещенко.

Также мы сообщали, что под Донецком произошел пожар, дым от которого поднимался на много метров над землей.