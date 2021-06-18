В центре Луганска взорвался газопровод, пламя поднялось на десятки метров (видео)

Ночной взрыв вызвал пожар, который тушили несколько часов. Сепаратисты уже называют случившееся акцией "украинской ДРГ".

Ночью 18 июня в центре Луганска прогремел мощный взрыв на газопроводе диаметром 424 миллиметров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Луганскгаз" в Телеграм.

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В результате взрывной аварии на газопроводе среднего давления началось сильное возгорание у моста возле парка имени "1 мая". Газовики временно перекрыли подачу природного газа в 20 жилых домов и 21 коммунальный объект.

"Теракт исполнением укроДРГ. В Луганске взрыв газопровода, по времени 02:15-02:20. Грозы, дождя, молнии в тот момент не было", — написал российский военный обозреватель Юрий Котенок на своем Телеграм-канале.

К 6:30 огонь удалось погасить, специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам, после завершения которых жителям Луганска обещают снова подать газ. В 10 часов они зачистили место разрыва трубы и начали сварочные работы, чтобы заменить поврежденный участок трубы. Информации о пострадавших пока нет, на месте инцидента работают так называемые "правоохранительные органы", которые вместе с газовиками устанавливают причину взрыва и выясняют обстоятельства, при которых он произошел.

[ + – ] Газовики ремонтируют газопровод в Луганске после взрыва Фото: Луганскгаз

Местные жители сняли последствия взрыва на камеру, судя по видео, огонь из поврежденного трубопровода вырывался на десятки метров в высоту, а столб дыма были виден за километры от места происшествия.

Ранее в Луганске произошел взрыв в доме, где жил один из главарей "ЛНР" Ян Лещенко. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел ночью 6 января в здании по улице 50 лет Октября, к нему тут же съехалась так называемая "милиция", которая выставила оцепление.

Позже под Луганском взорвался газопровод высокого давления, из-за чего начался мощный пожар у села Глафировка. Местные жители увидели огненное зарево ранним утром, к счастью, никто не пострадал, но жители города Лутугино и восьми ближайших поселков остались без газа.

Взрыв газа уничтожил две квартиры в Одессе на улице Серова. Взрывная волна обрушила капитальные конструкции на жильцов, которых спасатели вовремя вытащили из-под завалов, женщину 1937 года госпитализировали в состоянии средней тяжести, а ее муж отказался ложиться в стационар.