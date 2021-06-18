У центрі Луганська вибухнув газопровід, полум'я піднялося на десятки метрів (відео)

Нічний вибух спричинив пожежу, яку гасили кілька годин. Сепаратисти вже називають те, що трапилося, акцією "української ДРГ".

Уночі 18 червня в центрі Луганська прогримів потужний вибух на газопроводі діаметром 424 міліметрів. Про це повідомила пресслужба підприємства "Луганськгаз" у телеграмі.

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Унаслідок вибухової аварії на газопроводі середнього тиску почалася сильна пожежа біля мосту біля парку імені "1 травня". Газовики тимчасово перекрили подачу природного газу в 20 житлових будинків та 21 комунальний обʼєкт.

"Теракт виконанням укроДРГ. У Луганську вибух газопроводу, за часом 02:15-02:20. Грози, дощу, блискавки в той момент не було", — написав російський військовий оглядач Юрій Котенок у своєму телеграм-каналі.

До 06:30 вогонь вдалося погасити, фахівці почали ремонтно-відновлювальні роботи, після завершення яких жителям Луганська обіцяють знову подати газ. О 10 годині вони зачистили місце розриву труби й почали зварювальні роботи, щоб замінити пошкоджену ділянку труби. Інформації про постраждалих поки немає, на місці інциденту працюють так звані "правоохоронні органи", які разом із газовиками встановлюють причину вибуху та зʼясовують обставини, через які він стався.

[ + – ] Газовики ремонтують газопровід у Луганську після вибуху Фото: Луганськгаз

Місцеві жителі зняли наслідки вибуху на камеру, судячи з відео, вогонь з пошкодженого трубопроводу виривався на десятки метрів у висоту, а стовп диму були видно за кілометри від місця події.

Раніше у Луганську стався вибух у будинку, де жив один із ватажків "ЛНР" Ян Лещенко. Як повідомили очевидці, інцидент стався вночі 6 січня в будівлі на вулиці 50 років Жовтня, до нього одразу ж зʼїхалася так звана "міліція", яка виставила оточення.

Пізніше під Луганськом вибухнув газопровід високого тиску, через що виникла потужна пожежа у села Глафірівка. Місцеві жителі побачили вогняне зарево рано-вранці, на щастя, ніхто не постраждав, але жителі міста Лутугине і восьми найближчих селищ залишилися без газу.

Вибух газу знищив дві квартири в Одесі на вулиці Сєрова. Вибухова хвиля обрушила капітальні конструкції на мешканців, яких рятувальники вчасно витягли з-під завалів, жінку 1937 року госпіталізували в стані середньої тяжкості, а її чоловік відмовився лягати в стаціонар.