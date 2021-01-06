В доме, где живет один из главарей боевиков "ЛНР", прогремел взрыв, – соцсети

Жители окрестных улиц слышали взрыв, о чем сразу же бросились писать в соцсетях.

Мощный взрыв, прогремевший в жилом доме по улице 50 лет Октября, напугал жителей Луганска, сообщается в местных пабликах и телеграмм-каналах.

Как пишут пользователи, инцидент произошел сразу после полуночи в ночь на 6 января. На место происшествия съехалась милиция, а возле подъезда выставили оцепление.

На странице hochu domoy v ua в Twitter сообщается, что в этом доме живет командир оперативно-тактического объединения "НМ ЛНР" Ян Лещенко.

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Эту информацию подтверждает и telegram-канал "Луганск Оперативный".

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В сети появились первые снимки с места взрыва. На них видно, что выбиты окна квартиры на третьем этаже.

Местное руководство пытается подать произошедшее как взрыв бытового газа.

"Мы не исключаем, что взрыв газа это передел рынка кустарного алкоголя. Лещенко контролирует поставки дешёвого спиртного и контрабандных сигарет в части НМ. Да и сам по себе человечишка не очень. Кстати, военные делают все возможное, чтоб это выглядело максимально невзрачно (хотя ночью, первая утечка информации была от них). А товарищи из МВД уже стряпают бытовую версию о взрыве газа", – информирует "Луганский инсайд".

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Напомним, у "министра здравоохранения "ЛНР" Натальи Пащенко нашли двухкомнатную квартиру в Ирпене, а ее дочь училась сначала в университете в Киеве, но потом перешла в вуз во Франции.