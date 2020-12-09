Квартира под Киевом, дочь во Франции: в сети всплыла информация о жизни министра "ЛНР"

У "министра здравоохранения "ЛНР" нашли двухкомнатную квартиру в Ирпене, а ее дочь училась сначала в университете в Киеве, но потом перешла в вуз во Франции.

"Министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко купила квартиру в Ирпене под Киевом и устроила свою дочь Софию Буку на учебу в университете Гренобль-Альпы во Франции. Об этом сообщил журналист Денис Казанский. По его словам, информация всплыла в Telegram-каналах "ЛНР".

Пащенко к осени 2016 года жила в подконтрольном Киеву Северодонецке, куда сбежала из оккупированного Луганска. Вернувшись в Луганск, она в 2016 году она купила двухкомнатную квартиру в новостройке Ирпеня.

По словам Казанского, Пащенко у боевиков около двух лет руководила "государственной кардиологической программой" "ЛНР", и в декабре 2018-го стала "министром здравоохранения".

Дочь Пащенко – София была студенткой Киевского Национального торгово-экономический университета, потом продолжила учебу в Экономическом университете Вроцлава, а после — поступила в Университет Гренобль-Альпы во Франции.

Дочь "министра здравоохранения ЛНР" София выкладывала фотографии из Франции. Но как сообщается, из-за пандемии коронавируса ей пришлось вернуться в оккупированный Луганск. Однако "Я думаю, что на постоянное место жительства в Луганск эта девушка вряд ли когда-нибудь вернется…" — резюмирует Казанский.

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