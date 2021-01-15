Под Луганском взорвался газопровод высокого давления: опубликованы фото масштабного пожара

По словам местных жителей, взрыв произошел рано утром, местные "власти" причиной взрыва называют диверсию.

В ночь на 15 января близ села Глафировка, которое находится на неподконтрольной Киеву территории в Лутугинском районе Луганской области, произошел взрыв на магистральном газопроводе "Лутугино – Хрящеватое".

"Авария произошла под утро. Село и окрестные населенные пункты видели огромное зарево, которое разгоралось до 7:00 утра", – цитирует сообщения сепаратистских интернет-ресурсов украинское издание "DS News".

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Без газа остались жители административного центра, города Лутугино, семи близлежащих поселков: Белореченского, Георгиевки, Ленина, Успенки, Врубовского, Челюскинца, Лесного, а также на одной из улиц села Роскошное.

Как отмечается в публикации, по сообщению местных жителей, газ пропал в районе 3-ех утра. "В 6 выходил на улицу, было огромное зарево. В 7 огонь еще тушили, не могли никак потушить", – рассказал один из очевидцев. Тем временем в сети начали появляться снимки с места происшествия. Фото опубликовал заблокированный в Украине портал "lug-info.com".

"О пуске газа будет сообщено после устранения аварии", – сообщили представители местных самопровозглашенных властей. Ожидается, что для устранения последствий "диверсии" им потребуются сутки.

Информацию подтвердила также "представитель ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева: "Сегодня в районе пяти часов утра вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 мм "Лутугино – Хрящеватое".

Как передают сепаратисткие СМИ, на которых ссылается "DS", газопровод могли взорвать умышленно, поскольку произошло это прямо перед грядущими заморозками. В частности, боевики так называемой "ЛНР" утверждают, что "подрыв коммуникаций был совершен диверсионно-разведывательной группой Службы безопасности Украины", не приводя подробностей. По их данным, подрыв произошел в районе 5:30.

Напомним, что на днях в Полтавской области возле города Лубны также прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе.