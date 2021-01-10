В "Лубныгаз" заподозрили Игоря Мосийчука в возможной причастности ко взрыву газопровода

Экс-нардеп якобы сообщил о диверсии на газопроводе раньше, чем "Укртрансгаз" и спасатели.

Акционерное общество "Лубныгназ" обратилось к Нацполиции, СБУ и органам прокуратуры с просьбой проверить бывшего нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука на причастность ко взрыву магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород 9 января. Соответствующая информация появилась на странице компании в Фейсбуке 10 января.

"Мосийчук на своей странице в Фейсбук первый сообщил о том, что взрыв – направленная ​​диверсия, и обвинил своего оппонента – предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год", – говорится в публикации.

Авторы подчеркнули, что лживые обвинения в диверсии прозвучали гораздо раньше, чем "Укртрансгаз", который обслуживает газопровод, и спасатели проинформировали о самом факте аварии.

"Как Мосийчук может утверждать о диверсии, как причине аварии ранее ГСЧС, Укртрансгаза? Что это? Грязная клевета на оппонентов, может, диверсию совершил он сам?", – подчеркнули в "Лубныгаз", напомнив, что у бывшего парламентария были проблемы с законом. Так, в 2011 году сотрудники СБУ обнаружили у него взрывное устройство, с помощью которого он собирался ликвидировать памятник Ленину в Борисполе, а также якобы готовил теракт в Киеве на праздновании Дня Независимости.

В письме также упоминается о том, что 3 июля 2017 года предприятие впервые публично заявило о попытке рейдерского захвата со стороны Мосийчука, и сейчас он, по словам авторов обращения, снова "оказывает давление" на "Лубныгаз".

Фото: Скриншот

"Учитывая вышеуказанное, очевидно, что И. Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить "Лубныгаз" и, в конце концов, захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность к взрыву", – подчеркнули в сообщении и попросили рассматривать информацию как публичное обращение в правоохранителям.

В свою очередь Игорь Мосийчук уже отреагировал на письмо "Лубныгаз". Он заявил, что взрыв произошел в результате диверсии.

"Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин РФ Максим Дунин. К слову, версию несанкционированной врезки рассматривает и Укртрансгаз", – говорится в его сообщении в сети Фейсбук.

Фото: Скриншот

В полиции пока что разбираются с причинами взрыва и официальной информации не озвучивают. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Фото: Нацполиция

Напомним, взрыв на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород прогремел под Лубнами 9 января. Столб огня был виден на много километров вокруг. По последней информации, пострадавших нет. В результате перекрытия газоснабжения в 17 населенных пунктах Лубенского района без газа оказались 2914 домохозяйств.